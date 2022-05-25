انت الان تتابع تفاصيل خبر بقيمة 2000 جنيه.. تراجع سعر طن الحديد في مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - شهدت أسعار الحديد، اليوم الأربعاء، انخفاضًا جديدًا في الأسعار والتي استمرت منذ الإثنين الماضي، عقب تخفيض روسيا سعر خام البيليت، وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الصرف أمام الدولار

دوت الخليج

تراجع أسعار الحديد في مصر

تراجعت أسعار الخامات في البورصات العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر طن الحديد بقيمة 2000 جنيه، وتراجع سعر طن الأسمنت بقيمة 200 جنيهًا.

وأوضح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسباب انخفاض أسعار طن ترجع لعزوف المستهلك وشركات البناء عن شراء الحديد ومواد البناء نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهده السوق في الفترة الأخيرة، بجانب قرارات الفيدرالي الأمريكي.

استمرار تراجع طن الحديد في مصر

وأضاف «الزيني»، أن هناك تراجعًا في أسعار طن الحديد للمستهلك من 20 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه، بما يعادل من 10 إلى 12% خلال شهر مايو الجاري.

أسعار الحديد في مصر اليوم

وسجلت أسعار الحديد في مصر، انخفاضًا على مدار الأسبوع والتي جائت كالتالي:

- سجل سعر حديد شركة عز 18170 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد شركة السويس 19100 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد شركة مصر ستيل 18900.

- سجل سعر حديد شركة السويس للصلب في المصنع 19100.

- سجل طن الحديد في شركة حديد المصريين 19100 جنيهًا.

- سجل سعر حديد بشاي 19120 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن حديد الجارحي 19 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت في مصر ثباتًا بالسوق المحلية بعد تراجعها بقيمة من 100 إلى 200 جنيهًا، حيث جاءت الآتي:

- سجل سعر طن الأسمنت أرض المصنع لأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن الأسمنت لشركة النصر 1480 جنيهًا للطن.

- سجل سعر شركة قنا 1340 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت السويدي 1350 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت شركة المخصوص 1380 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن.

تراجع أسعار الخشب

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الخشب في الفترة المقبلة، باعتباره عنصر من عناصر البناء أيضًا، حيث تستخدمه شركات المقاولات بكثرة.