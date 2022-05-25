دوت الخليج ينشر أسعار الذهب وعيار 21 يرتفع لـ1055

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699941/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الذهب-وعيار-21-يرتفع-لـ1055

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا، وذلك بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، بسبب الأزمة العالمية الراهنة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل عيار 21 لـ ١٠٥٥ جنيها.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18قيراط في مصر اليوم الأربعاء25 مايو:

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الأربعاء جنيه ٩٠٤للجرام .

سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الأربعاء25 مايو:

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الأربعاء ١٠٥٥ جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الأربعاء 24 مايو:

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الأربعاء ١٢٠٧جنيها للجرام

الاوقية: ١٨٥٥ دولار

تذبذب أسعار الذهب

أسعار الذهب، تشهد حالة من عدم الاستقرار و التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، وذلك منذ إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة قياس، في محاولة منه للسيطرة على حالة التضخم.

حيث لجأ الكثير إلى الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن الوحيد حاليًا، مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعملات المحلية والأجنية.

شعبة الذهب، أكدت في وقت سابق، أن الدولة تعمل على إتخاذ إجراءات قوية لإحكام سيطرتها على أسعار للدولار وبالتبعية أسعار الذهب.