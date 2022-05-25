الرئيس السيسي يهنئ الشعوب الإفريقية بـ«يوم إفريقيا»

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699935/الرئيس-السيسي-يهنئ-الشعوب-الإفريقية-بـيوم-إفريقيا

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء، جموع الشعب الإفريقي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يهنئ شعب إفريقيا بيوم إفريقيا

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «أهنئ جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا».

وتابع: «هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا».

وأكمل: «وفي هذه المناسبة، أؤكد أن مصر ستظل تسعى جنبًا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها».

واختتم: «وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة.. نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار».