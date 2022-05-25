«8 سنوات والأزمة محلك سر»..هشام حسين يشدد على حل مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه في طلب إحاطة 

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699934/8-سنوات-والأزمة-محلك-سرهشام-حسين-يشدد-على-حل-مشكلة-حملة-الماجستير-والدكتوراه-في-طلب-إحاطة

دوت الخليج

هشام حسين يشدد على حل مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه في طلب إحاطة

وقال حسين: مر ما يقرب من ٨ سنوات مرت على أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، إلا أن الأمر لا يزال محلك سر، حتى بعد صدور القرار الوزاري رقم 3021 بحصر أوائل خريجي الجامعات المصرية من دفعة 2014 حتي دفعة 2021.

وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل ذلك بوضع الحلول اللازمة لهذه الأزمة، وبناء عليه قامت وزارة التعليم العالي بمخاطبة الجامعات للموافاة بالطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والعشرين الأوائل من كل كلية في الفترة من 2014 حتى 2021، ليتم اتخاذ إجراءات تعيينهم سواء في الجامعات التي تم بنائها مؤخرا أو في مؤسسات الدولة والجهاز الإداري وفقا لتخصصاتهم، قائلا: ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي جديد.

وأكد هشام حسين، أنه على الرغم من بدء الجامعات فعليا في عمل الحصر اللازم ومخاطبة وزارة التعليم العالي، إلا أن الوزارة حتى الآن لم تعلن أي تفاصيل بخصوص الأزمة وحلها. وطالب حسين، وزارة التعليم العالي بإعلان النتائج النهائية لهذا الملف، لاسيما وأنه كان هناك مهلة محددة انتهت منذ فترة، متابعا: على الحكومة ضرورة تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية الموجودة في كافة الجامعات المصرية وتوظيف قدراتهم العلمية في خدمة المجتمع.