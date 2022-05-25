انت الان تتابع تفاصيل خبر وفد زراعة البرلمان ينطلق في زيارة لمطروح وسيوة لتفقد المشروعات القومية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699932/وفد-زراعة-البرلمان-ينطلق-في-زيارة-لمطروح-وسيوة-لتفقد-المشروعات-القومية

انطلق منذ قليل وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، في زيارة ميدانية إلى محافظة مطروح ومدينة سيوة، وذلك لتفقد عدد من المشروعات القومية في قطاع الزراعة والصرف الزراعى ومتابعة حل بعض المشكلات التي تواجه المزارعين.

دوت الخليج

وفد زراعة البرلمان ينطلق في زيارة لمطروح وسيوة لتفقد المشروعات القومية

ومن المقرر أن يلتقى الوفد البرلمانى، خلال الزيارة بمحافظ مطروح وعدد من المسؤلين بالمحافظة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكذلك يلتقى الوفد بعدد من المزارعين للاستماع إلي مشكلاتهم.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أهمية ما تشهده البلاد حاليا من نهضة في قطاعى الزراعة والرى نتيجة المشروعات القومية، التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي قضت على العديد من المشكلات المزمنة في قطاعى الزراعة والرى، وأدت إلى زيادة الإنتاج الزراعى.

وقال الحصرى، أن الهدف من الزيارة، هو تفقد ومتابعة مايتم على أرض الواقع، بشأن المشروعات القومية بمحافظة مطروح ومدينة سيوة، ولاسيما مشروع الصرف الزراعى بسيوة الذى يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس السيسى بتكلفة ٧٢٦ مليون جنيه، لحماية الأراضى الزراعية بالواحة، وحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المزارعين منذ ٣٠ عاما، بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى، ما كان يعدد الثروة الزراعية والتربة بالواحة.

وأضاف رئيس اللجنة، أيضا ستتفقد اللجنة خلال زيارتها، الصناعات الاستراتيجية القائمة على الزراعات بتلك المحافظة مثل النخيل والزيوت.

ويضم الوفد النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، ايمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة، وعادل داود من العلاقات العامة.