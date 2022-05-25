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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699931/عاشت-3-قصص-حب-فاشلة-ولهذا-السبب-هربت-يوم-فرحها-أزمات-طاردت-ناهد-السباعي-في-عيد-ميلادها

تحتفل الفنانة ناهد السباعي اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ 35 فهي مواليد يوم 25 مايو، ودائمًا ما تثير الجدل بتصريحاتها أو أزماتها التي مرت بها بجانب أنها تنتمي لعائلة فنية شهيرة.

دوت الخليج يرصد أزمات مرت بها ناهد السباعي

أزمات ناهد السباعي

حققت الفنانة ناهد السباعي شهرة واسعة طوال مسيرتها الفنية حيث شاركت في أكثر من 49 عمل فنى ما بين السينما والدراما وتنتمي لأسرة فنية ابًا عن جد، فهي حفيدة الفنان الكبير فريد شوقي والفنانة الكبيرة هدى سلطان.

ووالدتها هي المنتجة السينمائية ناهد فريد شوقى ووالدها المخرج الكبير مدحت السباعى، وخالتها النجمة رانيا فريد شوقي، ومالا يعرفه الكثيرين أن ناهد السباعي مرت بثلاثة قصص حب فاشلة ويشار أنها اعترفت في لقاء تلفزيوني سابق لها بهذا الأمر.

وقالت إن قصص الحب لم تكتمل لأسباب متنوعة ومنها أن أحدهم طلب منها ترك الفن فكانت هى من تختار أن تبعد ولن تستطيع أن تفعل مثل والدها المخرج الشهير مدحت السباعي، وأوضحت في تصريحات سابقة لها أن والدها كان قد تزوج 18 مرة مما جلعها تخاف من الطلاق وتتمنى زواج يدوم للأبد.

خطوبة ناهد السباعي

وعن إلغاء زفافها في يوم الفرح، قالت ناهد السباعي: “أنا قلت لماما إني مش مرتاحة ومش عاوزة اروح الفرح بكرة وقلت يلا نمشى مش عايزة الفرح وأضافت انه حصل مشاكل ملهاش علاقة بيه وحسيت انى ما ينفعش أعيش بالمشاكل دى فى حياتى”.

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وعن حبسها في الساحل قالت: «أول ما كورونا بدأت تشد روحت على الساحل الشمالي قضيت هناك صيف وشتاء.. الحياة كانت عظيمة هناك، واتحبست هناك شهور.. الساحل مبقاش مصيف بقى مدينة، والشتاء في الساحل احلى من الصيف، مارست هوايتي الصيد اللي بحبها جدا وشفت نوات كتيرة جدا وشكل البحر كان ممتع عكس النوات اللي بتحصل في القاهرة اللي الواحد بيكون مرعوب فيها».

وكانت قد علقت الفنانة ناهد السباعي عن رأيها في تقديم المشاهد الجريئة والساخنة، قائلة: “أنا ليا خطوطي والحدود اللي عاملاها لنفسي، ده حاجة ترجعلي أنا والمخرج ونحدد هنعمل ده ولا لا”.