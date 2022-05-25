بعد موافقة البرلمان..اعرف تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699930/بعد-موافقة-البرلماناعرف-تشكيل-مجلس-أمناء-وحدة-مكافحة-غسل-الأموال

يستهدف قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي وافق عليه البرلمان في المجموع،خلال جلسته العامة، إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب طبقا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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تعرف على تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال فى القانون الجديد

المادة (3) من مشروع قانون مكافحة غسل الاموال، تضمنت أنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالبنك المركزي المصري ، تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

1. النائب العام أو من يمثله.

2.ائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.

3. نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.

4. رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

5.ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

6.خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.

7.المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.