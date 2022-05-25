انت الان تتابع تفاصيل خبر محذرا من تكرارها بالثانوية العامة.. النائب محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة بشأن ظاهرة تسريب الامتحانات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699929/محذرا-من-تكرارها-بالثانوية-العامة-النائب-محمد-زين-الدين-يوجه-طلب-إحاطة-بشأن-ظاهرة-تسريب-الامتحانات

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة موجه لر رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما يتردد بشأن استمرار ظاهرة تسريب الامتحانات، وآخرها امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي.

دوت الخليج

النائب محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة بشأن ظاهرة تسريب الامتحانات

وقال زين الدين: شهدت الأيام الماضية، تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تسريب امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادى، عبر بعض المواقع والجروبات الإليكترونية وذلك قبل بدء موعد الامتحان، الأمر الذى تسبب فى حالة من البللبة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن ذكل يأتي في الوقت الذي كانت تؤكد فيه وزارة التربية والتعليم، على تصديها لكافة أشكال الغش سواء الإلكتروني أو التقليدي داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، وأيضًا أي محاولات تسريب للامتحانات.

وأكد زين الدين، أن هناك تضارب بين التصريحات في شأن تسريب الامتحانات، ففي الوقت الذي يتم التأكيد من أولياء الأمور، وكذلك ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تخرج مديريات التربية والتعليم للنفي.

وتابع عضو مجلس النواب: ونظرا لخطورة تلك الظاهرة على مستقبل الطلاب، لاسيما وأن أى تسريب فى الامتحانات يهدر مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، أريد من وزارة التربية والتعليم، توضيح ما تم بالفعل تجاه تلك الأنباء والوقوف على حقيقتها، والإجراءات التى اتخذتها بشأنها لحماية الطلاب من كافة أنواع الغش.

وطالب محمد زين الدين، بكشف إجراءات تأمين الأسئلة بشكل كامل، وخصوصا في امتحانات الثانوية العامة التي اقترب موعدها.