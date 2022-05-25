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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699919/شايلة-3-كيلو-ونفس-العذاب-سميرة-سعيد-تكشف-تفاصيل-إطلالتها-الغريبة-بأحدث-أعمالها

تحدثت الفنانة سميرة سعيد عن تفاصيل وكواليس إطلالتها الغريبة التي أثارت دهشة العديد من جمهورها ومحبيها في برومو أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “يللا روح”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إطلالة سميرة سعيد

إطلالة سميرة سعيد

ظهرت الفنانة سميرة سعيد بشعر راستا خلال برومو أغنيتها الجديدة المقرر أن تطرحها قريبًا وأثارت ضجة بها، وكشفت تفاصيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي صبحي عطري ببرنامج MBCTrending، وقالت: عملت شعري راستا أول مرة سنة 1997.

وأضافت: “وكان موضوع متعب جدا، ومع الأغنية الجديدة عشت نفس العذاب وأكثر بسبب تفاصيل الراستا الكثيرة، كنت شايلة 3 كيلو فوق دماغي”، وسألها مقدم البرنامج حول المدة التي استغرقها عمل "الراستا".

وردت الفنانة سميرة سعيد قائلة: “4 ساعات كنت قاعدة على الكرسي، وكل شوية آخد دقيقة أتمشى لإن رجلي نملت من القعدة، لكن لما شوفت النتيجة قلت الموضوع يستاهل والفريق عمل مجهود رائع”، ومن المقرر طرح الأغنية الجديدة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أغنية سميرة سعيد الجديدة

وتحدثت الديفا عن أغنيتها الجديدة قائلة: "الأغنية كلامها مغربي وطريقة الغناء مغربية وكل حاجة فيها الروح المغربية، وإيقاعها مقسوم وهو إيقاع محبوب في مصر وكل الوطن العربي.. وأتعاون في الأغنية مع مجموعة من الشباب المغربي لأول مرة، وعجبتني فكرة عمل الأغنية بواسطة فريق كامل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد التي طرحتها مؤخرا كانت أغنية بعنوان "ما استريحتش" وهى الأغنية السادسة من بين أغاني ألبومها الجديد "إنسان آلي"، وأغنية “ما استريحتش" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى وأخرجها نضال هاني.

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وتقول كلماتها: “ما استريحتش معاه.. ولا شفت وياه يوم عدل.. إللي راح لو كان فيه.. ريحة الخير أساساً كان فضل.. ما استريحتش معاه.. ولا شفت وياه يوم عدل.. إللي راح لو كان فيه.. ريحة الخير أساساً كان فضل.. كل حاجة عملتهاله ردهالي بالإساءة.. كل يوم شبه إللي قبله.. حرق دم ومية خناقة.. ياما قلت يا بنتي عيشي.. وبكرة كله يكون تمام.. كنت يومياً بعاني عشان أبطل خوف وأنااام.. كان محسسني إني حتى”.