وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أعمال إنشاءات وتجهيزات جامعة بنها الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:22 صباحاً - - تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة بلغت 2 مليار جنيه

- بناء الجامعة على مساحة 37 فدانا

- معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة بلغت 70%

- تجهيز جامعة بنها الأهلية بمستوى جامعات الجيل الرابع

- التخصصات العلمية المعاصرة للجامعة تواكب احتياجات سوق العمل

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حول مُتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة بنها الأهلية بمحافظة القليوبية.

أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة بنها الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضح د. أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة تضم عدة مباني منها، إدارة الجامعة، و6 أبنية أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبي، 2 هندسي، 1 علوم إنسانية واجتماعية)، و2 مبنى للورش، ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، وتضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والمُعينات التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

وصرح د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وتشهد تقدم كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 70%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الجامعة سوف تُقدم فى مرحلة التشغيل الأولى العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها، ( برامج القطاع الطبي، وتضم (برامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وطب وجراحة الفم، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا المُختبرات الطبية، والتصوير الطبي)، ويضم القطاع الهندسي برامج (هندسة البناء، وتنسيق حدائق معمارية، وإدارة البناء المستدام والمباني الخضراء، وتخطيط المدن والأماكن العامة، وتطوير البرامج والتطبيقات، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، واللغويات الحاسوبية، والواقع الافتراضي والمعزز، وبرنامج هندسة التصنيع / إدارة الإنتاج، والإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة المشروعات، وعلم تحليل البيانات)، أما قطاع العلوم الإنسانية فيضم برامج (تطوير الأعمال، والتسويق الرقمي، والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد الحسابي، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والعملات الرقمية).