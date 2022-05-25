تنمية المشروعات يدرب السيدات فى غرب أسوان على الحرف اليدوية وريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير الإسبانى فى القاهرة رامون خيل كاسارس عن تقديره للتعاون المثمر بين بلاده والحكومة المصرية فى تنفيذ برامج تنموية متنوعة، خصوصًا فى مجال تطوير قدرات ومهارات السيدات بما يمكنهن من المشاركة بإيجابية فى تحقيق التنمية المستدامة.





وأضاف كاسارس أن الاتفاقية التى تنفذها الوكالة الإسبانية للتنمية حاليا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد بداية لخطوات تعاون مقبلة بين الجانبين المصرى والإسبانى.

وجاء ذلك بمناسبة حضور فعاليات ختام البرنامج التدريبى الذى نظمه جهاز تنمية المشروعات لتنمية مهارات السيدات فى مجال الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل فى قرية غرب أسوان المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك ضمن مشروع "المساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر" الممول من الوكالة الإسبانية.

ورافق السفير فى حضور ختام البرنامج التدريبى محافظ أسوان أشرف عطية وفينتورا رودريجيت مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية وإبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بأسوان وأحمد الكنانى ممثلا عن القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز.

وتم تنظيم البرنامج التدريبى، الذى بلغت مدته 25 يوما، بالتعاون بين الجهاز ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية وتسليم السيدات فى ختام التدريب شهادات تقدير وعقد إشهار الجمعية الإنتاجية التى تم تأسيسها تحت اسم "ابدأ من جديد" لتضم جميع السيدات المشاركات فى التدريب لمساعدتهن فى تسويق منتجاتهن وزيادة قدرات مشروعاتهن الإنتاجية بما يضمن لهم الاستمرار والتوسع.

وشاركت السيدات فى معرض مصغر ضم نماذج من منتجاتهن المتنوعة كما قاموا بتوضيح المراحل المختلفة لتصنيع هذه المنتجات.

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز أن هذا التدريب يأتى فى إطار محاور الاتفاقية الموقعة بين الجهاز والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتى يتم تنفيذها بمحافظات (أسوان – الفيوم – الوادى الجديد - مطروح – شمال/ جنوب سيناء)، وذلك وفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز للتوسع فى تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام والتى تساهم فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة بالمناطق الريفية بشكل خاص.

وأضاف عباس، أن الجهاز يقدم خدمات فنية متنوعة من خلال وحدة تطوير المشروعات المتنقلة للوصول للعملاء فى القرى والمراكز الأكثر احتياجا، والتى تقوم بتصوير منتجات المتدربات وغيرهم من أصحاب الحرف اليدوية بشكل احترافى وتقديم الإرشاد والتوجيه فى مجال التسويق الإلكترونى وكيفية تسعير المنتجات وبناء العلامات التجارية بهدف المساهمة فى الترويج للتجمع الإنتاجى وتسويق المنتجات، مشيرًا إلى التعاون الحالى بين الجهاز ومنصات التسويق الإلكترونى، مثل شركتى "جوميا وأمازون" لمساعدة أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم.