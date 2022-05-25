أوقاف الإسكندرية: تعاون وثيق مع الأزهر لنشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق، إن هناك تعاونا وثيقا ومشتركا بين الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطى المستنير والتصدى للأفكار المنحرفة والهدامة.





جاء ذلك خلال تفقد وكيل أوقاف الإسكندرية المساجد التى ينظم بها فعاليات "البرنامج الصيفى للطفل" للاطمئنان على الأطفال المشتركين بهذا البرنامج العظيم الذى يهدف لإخراج جيل وسطى يعرف دينه ويحب وطنه. وقال إن الإسلام العظيم لم يترك صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة إلا ووضع لها نظاما يسيرها وفق ضوابط شرعية يراعي فيها صالح الناس فى معاشهم ومعادهم ولما كانت الأسرة هى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع اعتنى الإسلام بها اعتناء كبيرا وأكثر الحديث عنها فى آيات القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفى سياق متصل، نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية 11 أمسية دينية بمساجد الإدارات الفرعية تحت عنوان (فقه بناء الأسرة - ضوابط الخِطبة فى الإسلام)، وذلك فى إطار عودة الأنشطة الدعوية بالمساجد ودورها الرائد فى بناء الوعى وبيان صحيح الدين وحمايته وصيانته من أى فكر منحرف وهدام.

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