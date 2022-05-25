صحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسى بشأن الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم، الأربعاء، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأى تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة "تنمية الريف المصرى" الخاصة باستصلاح الأراضى.





وتحت عنوان "السيسى يوجه بالدراسة المدققة لأى تحديات مستجدة تواجه مشروع الريف المصرى"، أفادت الصحيفة بأن الرئيس السيسى شدد على أهمية الدراسة المدققة للتحديات التى تواجه الشركات التى تعمل فى المشروع، خصوصا ما يتعلق بإمدادات مياه الرى وجودتها، ومكونات البنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر فى توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضى التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.