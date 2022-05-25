6 معلومات عن زراعة القطن طويل التيلة (فيديو)

ويصدر غالبية محصول القطن المصرى عالى الجودة إلى جميع أنحاء العالم، وتستخدم نسبة قليلة منه فى التصنيع المحلى، حيث إن التصدير يدر دخلا أكثر من تصنيعه.
وقدمت قناة إكسترا نيوز، معلومات عن زراعة القطن طويل التيلة:
إجمالى الزراعات فى وجه بحرى ارتفعت لـ1821 فدانا.
ارتفعت المساحات المزروعة به فى وجه قبلى لنحو 258 ألف فدان.
تصدرت الزراعات محافظة كفر الشيخ بـ633 ألف فدان.
تليها محافظة الدقهلية بنحو 39 ألف فدان.
محافظة الفيوم تتصدر زراعات وجه قبلى بنحو 145 ألف فدان.
صنف جيزة 94 يتصدر الزراعات بنحو 152 ألف فدان.
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