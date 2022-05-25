على مساحة 37 فدانا.. التعليم العالى: تكلفة جامعة بنها الأهلية 2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حول مُتابعة الموقف التنفيذى وسير العمل فى أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة بنها الأهلية بمحافظة القليوبية.





وأوضح التقرير، أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة بنها الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضح أنور إسماعيل، المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعة تضم عدة مبانى منها، إدارة الجامعة، و6 أبنية أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبى، 2 هندسى، 1 علوم إنسانية واجتماعية)، و2 مبنى للورش، ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، وتضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والمُعينات التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

وصرح عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وتشهد تقدم كبير فى معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مبانى الجامعة والتى بلغت 70%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وجارى الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وأوضح المُتحدث الرسمى، أن الجامعة سوف تُقدم فى مرحلة التشغيل الأولى العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها، ( برامج القطاع الطبى، وتضم (برامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وطب وجراحة الفم، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا المُختبرات الطبية، والتصوير الطبى).

ويضم القطاع الهندسى برامج (هندسة البناء، وتنسيق حدائق معمارية، وإدارة البناء المستدام والمبانى الخضراء، وتخطيط المدن والأماكن العامة، وتطوير البرامج والتطبيقات، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، والذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، واللغويات الحاسوبية، والواقع الافتراضى والمعزز، وبرنامج هندسة التصنيع - إدارة الإنتاج، والإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة المشروعات، وعلم تحليل البيانات)، أما قطاع العلوم الإنسانية فيضم برامج (تطوير الأعمال، والتسويق الرقمى، والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد الحسابى، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والعملات الرقمية).