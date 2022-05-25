البيئة: مؤتمر COP27 سيجمع كل الأطراف المعنية تحت شعار «معا نحو التنفيذ»

جدة - نرمين السيد - وتنظم المؤتمر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وذلك لدعم جهودها لتبنى نماذج أعمال مستدامة.

ويناقش المؤتمر التحديات والفرص وأساليب معالجة تأثير المناخ على الصناعة، وذلك استعدادا لمؤتمر cop 27، الذى سيعقد نوفمبر القادم، بمشاركة صانعى السياسات والجهات الفاعلة الرئيسية فى الصناعة والمؤسسات المالية ووكالات التعاون الدولى.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مؤتمر COP27 يأتى فى وقت هام للغاية ليس فقط لأن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على كل دول العالم إنما لأنه يأتى فى وقت يتعافى العالم فيه من الوباء العالمى "كوفيد 19"، وهذا ما يزيد من التحديات المقبلة، مشيرة إلى أن مصر فى ظل رئاستها لمؤتمر COP27 ستسعى لدمج جميع الأطراف فى هذا المؤتمر، وخصوصا منظمات الأمم المتحدة فى مؤتمر COP27، وسيكون شعار المؤتمر معا نحو التنفيذ، لان مواجهة التغيرات المناخية تتطلب التكاتف والجهود مشتركة وليست فردية، لذلك سيكون هذا المؤتمر جامع لكل الاطراف المعنية والقطاعات من قطاع حكومى وخاص، مجتمع مدنى، شباب ومرأة على وجه الخصوص.

واوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر COP27 مؤتمر للتنفيذ وكلمة تنفيذ تعنى أن جميع القرارات والتعهدات والمخرجات من مؤتمر جلاسجو COP26 سيتم تنفيذها، مشيرة إلى هدف 1.5 درجة مئوية، وضرورة إلتزام القطاع الخاص بالحفاظ على هذا الهدف، مع ضرورة الالتزام بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الأهداف.

وأضافت الوزيرة أن التحدى الحقيقى يتمثل فى كيفية تسهيل الوصول للتمويل وليس فقط توفير التمويل، مع كيفية تمكين الشركاء الموجودين والمشاركين من استيعاب مفهوم الاستدامة وكيفية السماح لهم بالاستفادة والوصول الى هذا التمويل.

وأشارت فؤاد إلى أن مصر ستدير مؤتمر COP27 من خلال مجموعة من الأحداث الجانبية سيتم تناولها فى عدة أيام منفصلة، إذ سيتم تحديد يوم للتمويل ويوم للتكيف ويوم للمياه ويوم أخر للتخلص من الكربون، ويوم للنوع الاجتماعى إذ سيتم التركيز خلاله على دور المرأة ودوها فى عمل تغير جذرى فى قضية تغير المناخ، فالمرأة تعتبر أول من سيدفع ثمن هذه المخاطر، والتى يمكن أن تفقد مهنتها مثل المزارعين الصغار والصيادين، مؤكدة على أن المرأة ستساهم فى دفع تقدم أجندة تغير المناخ من خلال التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، لأنه بدون توافر هذه الادوات وتوفير المهارات اللازمة وخاصة للدول النامية، سيتعذر التنفيذ.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر للتصدى للتغيرات المناخية، حيث وضعت القيادة السياسية قضية البيئة والتغيرات المناخية على رأس اولويات العمل الوطنى فى مصر خلال السبع سنوات الماضية من خلال إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القضية، والذى أكد على أهمية أن يتم تقديم دراسة بيئية لكل مشروع تنموى، مشيرة إلى أنه فى عام 2018 تم عمل إصلاح شامل فى المجال البيئى، من أجل سير البيئة فى مسار متوازى مع قطار التنمية، من خلال التركيز على خفض معدلات التلوث كمشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذى يدعم القطاع الصناعى عن طريق تقليل استهلاك المياة وكفاءة الطاقة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة أيضا إلى المخلفات وقش الأرز ومخلفات القطن والتى تم تحويلها من مشكلة الى فرصة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من أجل إحداث تغيير حقيقى لابد من توفير سياسات تمكينية وهذه السياسات قامت الدولة بالتركيز عليها خلال الثلاثة سنوات الماضية اولها هى دمج القطاع الخاص والجهات البحثية والجامعية مع الجانب الحكومى والشباب ليكونوا جزء من قصة النجاح للتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 الاسبوع الماضى وهذه الاستراتيجية ليست عن التكيف والتخفيف فقط وإنما هى استراتيجية متكاملة تتضمن الأدوات التمكينية وتتضمن سبل التنفيذ، وتحدد الادوار والمسؤوليات وتتضمن أيضا البنية التحتية للتمويل ليس فقط من الجانب الحكومى انما من القطاع البنكى وسيكون هناك دور كبير للجهات المانحة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيكون أيضا للتكنولوجيا دور كبير فى هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين والذين قاموا بصياغة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه من أجل ضم القطاع الخاص فى البيئة وخاصة قطاع المخلفات تم إصدار أول قانون للمخلفات وكذلك اللائحة التنفيذية له وهذا القانون هام جدا حيث أنه يعتمد بشكل أساسى على الاقتصاد الدوار وكيفيه تدوير كل أنواع المخلفات وليس فقط المخلفات البلدية انما ايضا المخلفات الصناعية وكيفية الترويج للقطاع الخاص، إذ سيتم توفير حوافر للقطاع الخاص من خلال المسؤلية الممتدة للمنتج.

وسيتم دمج ذلك فى العملية الإنتاجية والاستهلاكية كما سيتم عمل نظام متكامل للمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، إذ اعتمد رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز الإقتصادية الخضراء للقطاع الخاص فى عدد من القطاعات التى ترتبط بقضية تغير المناخ كقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والنقل الكهربائى وبدائل البلاستيك احادى الاستخدام وهذه الحوافز تمنح مزايا للمستثمرين فى حيازة الارض وتوفير المعدات والضرائب المطبقة وهذه الادوات سوف توفر حوافز جيدة للقطاع الخاص وسيتم توفير عدة مشروعات تساعد على خفض غازات الاحتباس الحرارى.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والاتحاد الأوروبى ولممثلى القطاع الخاص والجهات البحثية على هذه الورشة الهامة ومقترحاتكم الثمينة للمساهمة فى دعم مؤتمر الأطراف cop27.

جديرا بالذكر أنه تم تنظيم هذا الحدث بالإشتراك مع مبادرة "تعزيز التتبع والشفافية لسلاسل القيمة المستدامة والدوارة فى الملابس والأحذية"، والتى تم تنفيذها بالاشتراك مع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، ودعم الاتحاد الأوروبى.