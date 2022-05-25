انقطاع المياه عن 5 مراكز فى الفيوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، فجر اليوم الأربعاء، إن انقطاع المياه يأتى بسبب وجود عطل فى عنبر طلمبات "الرايقة"، بمحطة العزب الجديدة المرحلة الأولى.

ولفتت إلى أنه تم قطع المياه عن مناطق: "مدينة الفيوم بجميع أحيائها الأربعة، ومركز الفيوم بقرى المركز وتوابعه، ومركز إطسا بمدينة إطسا وقلهانة ودفنو ومنيا الحيط ومطول وقلمشاه، ومركز أبشواى بمنطقة العجميين وطبهار النصارية، ومركز سنورس "الكعابى وجرفس وأبو عيطة ومطرطارس وتوابعها".

وأشارت إلى أن انقطاع المياه طال أيضا، مركز يوسف الصديق "النزلة والحامولى والشواشنة وتوابعهم"، لافتة إلى أنه يجرى حاليا العمل على إصلاح هذا العطل وعودة المياه سريعا إلى تلك المناطق.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه سيتم توفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، على أن يتم الاتصال فى حالة الطلب على رقم الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.