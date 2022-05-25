رسالة عاجلة من التأمينات لـ أصحاب المعاشات بشأن البطاقات الزرقاء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن صلاحية البطاقات الزرقاء تنتهى بداية شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى تغيير 5.5 مليون بطاقة إلى كروت ميزة حتى الآن.
ولفت إلى أنه ويتبقى مليون بطاقة منتظر تغييرها خلال الفترة المقبلة، مناشدا أصحاب المعاشات الذين لم تتغير بطاقاتهم الزرقاء إلى كروت ميزة، بالاتجاه إلى مكاتب التأمينات لتغير البطاقات لكروت ميزة، مشيرا إلى أن التغيير يتطلب 5 دقائق فقط، ولا يستوجب سوى صورة البطاقة الشخصية ورقم التليفون.
ولفت إلى أن هيئة التأمينات ترسل مندوبين إلى أصحاب المعاشات الذين لا يستطيعون التحرك إلى المكاتب، وبشكل مجانى، لمساعدتهم فى تغيير بطاقاتهم الزرقاء إلى كروت ميزة.
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