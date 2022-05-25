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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /699907/لا-تستحقون-هذا-المكان-متصلة-تهاجم-مذيعي-قناة-الصحة-والجمال-وتضعهم-بموقف-محرج

تعرض ثلاث مذيعين بقناة الصحة والجمال الفضائية لموقف محرج على الهواء مباشرةً من طالبة بكلية الإعلام.

دوت الخليج يرصد أزمة مذيعي قناة الصحة والجمال

مذيعي برنامج هو وهي قناة الصحة والجمال

شهدت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج هو وهي المذاع عبر شاشة قناة الصحة والجمال الفضائية، موقف محرجي لمقدمي البرنامج وهم ريما حمزة وأحمد البدوي ودينا حسني.

وقالت إحدى متابعات البرنامد وتدعى “سلمى” وهي خريجة من كلية الإعلام، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنها ستتحدث في موضوع خارج موضوع الحلقة الذي يدور حول "الزوجة الثانية".

وبدأت سلمى كلامها في المداخلة قائلة: “أنا خريجة إعلام بقالي 5 سنوات، تعبت طوال 4 سنوات في الجامعة وكنت الأولى على دفعتي”.

موقف محرج لـ مذيعي قناة الصحة والجمال

وأضافت قائلة: “حاولت لسنوات وسعيت كثيرا للعمل كمذيعة لكن دون أي نتيجة كل الطرق مغلقة، والآن أرى أن أي شخص يظهر على الهواء ويكون لديه برنامج حتى لو لم يكن خريج إعلام.

وتابعت: نفسي أعرف مين طلعك مين الواسطة اللي طلعتك، أنتي لا تستحقي هذا المكان نهائي”، ومن جانبها وجهت لها المذيعة دينا حسني سؤالا بمن تقصد بكلامها.

وردت عليها المتابعة وقالت: “كلكم بلا استثناء أرى أنكم لا تستحقون هذا المكان، الإعلام له رسالة وأنتم ليس لكم أي رسالة”.

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أما المذيع أحمد البدوي فدافع عن نفسه وعن زميلاته ببرنامج هو وهي، وطلب من المتصلة سلمى أن تخبره الخطوات التي قامت بها حتى تصل لحلمها والعمل في مجالها، ليساعدها لأنها قد تكون أتبعت طريق خاطئ، موضحًا أنه وزميلاته مؤهلين ولم يظهروا بالواسطة.

وفي سياق آخر، حدثت أزمة منذ أشهر بإحدى برامج قناة الحدث اليوم الفضائية، ببرنامج الحياة أحلى وكان قبلها يتم تقديمه عبر قناة الصحة والجمال وخلاله ظهرت الإعلامية نوران محمود والمذيع شريف عادل في البرنامج يتحدثون في مداخلة مع الدكتور مجدي يعقوب ولكن تم اتهامهما بفبركة المداخلة وتم وقف البرنامج وتحويل مقدميه والعاملين به للتحقيق.