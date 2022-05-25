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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699905/سقطت-بمزاجي-والقبلات-لزيادة-المشاهدات-ملخص-تصريحات-شريف-سلامة-مع-لميس-الحديدي

تحدث الفنان شريف سلامة اليوم الثلاثاء في حواره التلفزيوني ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة on الفضائية.

دوت الخليج يرصد التصريحات الكاملة لـ شريف سلامة في برنامج كلمة أخيرة

تصريحات شريف سلامة

- كل الستات شتمتني في فيديوهات ورسائل صوتية

- مبحبش اتفرج على مسلسل فاتن امل حربي جنب زوجتي داليا مصطفى

- أنا شخص خجول وبتجرأ لما اتحول لشخص تاني

- بنخلي ابني يعمل الحاجات اللي بتعملها البنت وممكن داليا بتخليه يغسل المواعين

- دور سيف الدندراوي تعبني نفسيا

- قعدت 7 سنين في الكلية وكنت بسقط بمزاجي وداليا سقطت نفسها عشاني

- اشتغلت ممثل بالصدفة ومكنتش حابب أكون ممثل ولا أفضل الشهرة

- كنت حابب اشتغل مع الحيوانات

- مدحت العدل هو اللي خلاني أمثل

- إن راجل يضرب ست دا شخص ضعيف وجبان

- ممكن أحضن ممثلة في أعمالي لكن أبوس لا

- يفضل إن ميكونش فيه تلامس في الأعمال الفنية طالما مفيش شئ يستدعي ده

- مسلسل حرب الجواسيس مخدش حقه في المشاهدة وتعبني نفسيا

- سيف الدندراوي بيصعب عليا عشان طيب.. بس أوعوا تكونو شبهه

- مشاهد القبلات بيحطوها في الأعمال الفنية عشان يزودوا المشاهدات

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شريف سلامة مسلسل فاتن أمل حربي

ويشار أن مسلسل فاتن أمل حربي الذي حقق به نجاحا كبيرًا ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 جسد خلاله شخصية سيف الدندراوي طليق فاتن وهي الفنانة نيللي كريم.

وضم مسلسل فاتن أمل حربي الذي كان يعرض طوال شهر رمضان 2022 عبر شاشة قناة dmc الفضائية في بطولته عدد من النجوم وهم نيللى كريم، يارا جبران، لمياء الأمير، هالة صدقى، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد ثروت، محمد الشرنوبى، محمد التاجى، سارة الدهيم، كريم فتحى، بجانب الطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالكتابة الدرامية والإخراج لـ ماندو العدل.