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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699903/شريف-سلامة-ممكن-أحضن-ممثلة-في-أعمالي-الفنية-لكن-أبوس-لا

كشف الفنان شريف سلامة عن رأيه في مشاهد القبلات والمشاهد السخنة التي أصبحت موضة في تلك الأونة يتحدث عنها كل كبير وصغير عبر السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات شريف سلامة عن المشاهد السخنة

قال شريف سلامة خلال حلوله ضيف على برنامج “كلمة أخيرة” التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة on: “بشوف الفن كفن أولا، ومعنديش مانع إن حد يقدم المشاهد دي لو استدعى الأمر ذلك، لكن أنا بشوف انه مفيش حاجة تستعدي وجود تلامس، ممكن ما نتكلمش في تفاصيل خالص والمعني والفكرة توصل، ولكن المشاهد دي بتتحط عشان تزود مشاهدات”.

وعن حقيقة تصويره مشاهد سخنة فقال: “معنديش مانع أحضن ممثلة في أعمالي، لكن حضن فيه مشاعر وقبلات وكدة فلا هرفضه”.

شريف سلامة في فاتن أمل حربي

وكان قد ظهر شريف سلامة كبطل في مسلسل “فاتن أمل حربي” بجانب الفنانة نيللي كريم، واستطاع من خلاله أن يثبت تألقه من خلال تجسيد شخصية سيف الدندروي وهو طليق الفنانة نيللي كريم، حيث وقع الطلاق بسبب العديد من المشاكل والأزمات بينهما والذي يطردها هي وبناتها في الشارع، وتتعرض لبعض المشكلات.

وكشف شريف سلامة الصعوبات التي واجهته بسبب شخصية سيف الدندراوي، فقال: “أحاول الخروج من شخصية "سيف الدندراوي" ومحتاج لوقت راحة، الشخصية تنعكس عليا سواء طريقة الكلام أو حتى حركة جسمي، وأنا متعود بعد أي عمل بدخله بشكل قوي باخد إجازة عشان أفصل نفسي تماما شوية أيام وأقعد من غير شغل ولوحدي من غير مأفكر أقرأ أي عمل”.

تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أنه يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

ويناقش العمل قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية،