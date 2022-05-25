انت الان تتابع تفاصيل خبر شريف سلامة: "الراجل اللي يضرب مراته دا شخص ضعيف وجبان" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699902/شريف-سلامة-الراجل-اللي-يضرب-مراته-دا-شخص-ضعيف-وجبان

حل الفنان شريف سلامة ضيف على برنامج “كلمة أخيرة” التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON، وفجر خلال العديد من التصريحات حول شخصية سيف الدندراوي التي قدها في مسلسل فاتن أمل حربي في رمضان 2022 بجانب الفنانة نيللي كريم، فضلا عن رأيه الشخصي بها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات شريف سلامة عن شخصيته في فاتن أمل حربي

قال شريف سلامة خلال البرنامج أنه تعاطف مع شخصية سيف الدندراوي التي جسدها في مسلسل “فاتن أمل حربي”، مؤكدا: “كان طيب وغلبان وبيصعب عليا جدا.. ومتمناش أي شخص يكون زيه، وبقول لكل الناس أوعوا تكونوا زي سيف الدندرواي”.

وعن إعجاب زوجته بشخصيته في العمل، أكد شريف سلامة مدى استمتاعها بالشخصية وعدم تأثرها بها، بل كانت تشجعها بشكل متواصل فهي تعرف شخصية شريف سلامة الحقيقية.

شريف سلامة: “الراجل اللي بيضرب ست جبان”

وكشف شريف سلامة عن رأيه في الرجل الذي يتعدى على المرأة بالضرب، فقال: “إن راجل يضرب ست دا شخص ضعيف وجبان وبيطلع جبنه في العنف، مفيش راجل قوي يمد إيده على ست، وعمري ما أحب الراجل اللي يضرب واحدة ست ولا أحترمه”.

شريف سلامة يتحدث عن صعوباته مع شخصيته في مسلسل فاتن أمل حربي

وكان قد كشف شريف سلامة الصعوبات التي واجهته بسبب شخصية سيف الدندراوي، فقال: “أحاول الخروج من شخصية "سيف الدندراوي" ومحتاج لوقت راحة، الشخصية تنعكس عليا سواء طريقة الكلام أو حتى حركة جسمي، وأنا متعود بعد أي عمل بدخله بشكل قوي باخد إجازة عشان أفصل نفسي تماما شوية أيام وأقعد من غير شغل ولوحدي من غير مأفكر أقرأ أي عمل”.

وأشار شريف سلامة بأن أسرته معجبة بشخصيته في العمل بشكل مفرط، وعندما يشاهدونه سويا يشعر بمدى تأثرهم بأدئه وهو ما يعكس نجاحه في العمل.

مسسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أنه يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.