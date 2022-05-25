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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699899/شريف-سلامة-كل-الستات-شتمتني-في-فيديوهات-ورسائل-صوتية-وسيف-الدندراوي-أرهقني-نفسيا

دوت الخليج يرصد تصريحات شريف سلامة برنامج كلمة أخيرة

تصريحات شريف سلامة

أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته الكبيرة وفخره بالمشاركة في مسلسل فاتن أمل حربي الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

وقال الفنان شريف سلامة إن العمل بيوصل رسالة هامة جدا ويوعي الفتيات وأتوقع أن يغير في قانون الأحوال الشخصية قريبًا.

وأضاف: “كل الستات شتمتني في فيديوهات ورسائل صوتية وشاهدت فيديو لطفل يكره سيف ويقف أمام التلفزيون ويستغيث بوالدته بطريقة كوميدية”.

وتابع الفنان شريف سلامة أنه عاش بشكل كبير مع الشخصية واعتبرها أنه هو ويفكر بفكره والذوق وطريقة الأكل وكان أولادي يستغربون طريقة أكلي ومشاهدي في المسلسل.

شريف سلامة مسلسل فاتن أمل حربي

واستكمل كلامه: “مبحبش اتفرج على مسلسل فاتن أمل حربي جنب زوجتي داليا مصطفى وأنا شخص خجول وبتجرأ في حالة تحولي لشخص آخر مختلف تماما مثل ما حدث مع سيف الدندراوي”.

وفيما يخص طريقة التربية الخاصة لأبنائيه، علق قائلًا: “بنخلي ابني يعمل الحاجات اللي بتعملها البنت وممكن داليا تخليه يغسل المواعين ليكون فيه مساواة بين ابني وابنتي”.

وتحدث عن شخصية سيف الدندراوي أيضًا: “هذا الدور والشخصية تعبتني وأرهقتني نفسيًا”، وشارك الفنان شريف سلامة في بطولة العمل عدد من النجوم.

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يشارك الفنان شريف سلامة في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي كلا من نيللى كريم، هالة صدقى، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد ثروت، محمد الشرنوبى، جيلان علاء، لمياء الأمير، سارة الدهيم، محمد التاجى، يارا جبران، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وآخرين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل.

ويشار أن مسلسل فاتن أمل حربي كان يتناول قضية هامة من قضايا المرأة، حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى ومعاناتها حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للفنانة نيللى كريم.