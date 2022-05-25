وظائف المصرية للاتصالات WE دوت الخليج ينشر الشروط

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699898/وظائف-المصرية-للاتصالات-WE-تحيا-مصر-ينشر-الشروط

ينشر دوت الخليج تفاصيل وظائف المصرية للاتصالات WEوالشروط المطلوبة، خاصة أنها تكون بمرتبات مجزية، وتقدم وظائف المصرية للاتصالات we لأصحاب المؤهلات العليا والتقديم والإلكتروني بدأ من 23 -5-2022 ونرصد الشروط المطلوبة وأبرز الوظائف المتاحة.

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