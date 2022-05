احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:29 صباحاً - اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أفضل مدرب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، بعدما قاد الريدز للمنافسة على اللقب حتى الأنفاس الأخيرة في البريميرليج.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" فوز يورجن كلوب بلقب أفضل مدير فني في البريميرليج للموسم المنقضي.

Your @BarclaysFooty Manager of the Season...