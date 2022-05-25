غدا.. معهد الفلك وجامعة برونيل البريطانية ينظمان ورشة عن التغيرات المناخية

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، فى تصريح له اليوم /الثلاثاء/، إن تلك الورشة تأتى ضمن مشروع مصرى بريطانى مشترك بين المعهد وجامعة برونيل لتنسيق الجهود والأبحاث المشتركة بين الجانبين كنوع من المشاركة العلمية لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) والتى تستضيفها مصر نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ.
وأكد أن المعهد بأقسامه العلمية اهتم منذ أمد بعيد بالبحوث العلمية المتخصصة فى مجال التغيرات المناخية من حيث المراقبة والتنبؤ من خلال محطات وأدوات الرصد التابعة له والموزعة على أنحاء الجمهورية خاصة السواحل الشمالية والدلتا لرصد مستوى ارتفاع سطح البحر وكذلك معدل هبوط دلتا النيل.
وأشار إلى أبحاث المعهد العلمية فى مجال الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر للحد من آثار التغيرات المناخية، أو سبل التكيف مع المتغيرات الجديدة.
ومن المقرر أن يشارك فى ورشة العمل التى تستمر على مدى يومين 25 أستاذا وباحثا ومتخصصا فى مجال التغيرات المناخية على قطاعات الطاقة والزراعة والبيئة المحيطة والاقتصاد من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية ومن الجانب البريطانى، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمركز الثقافى البريطانى، ممول هذا المشروع، وكذلك مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء..
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