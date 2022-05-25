سفير هولندا بالقاهرة يؤكد عمق العلاقات بين بلاده ومصر

جدة - نرمين السيد - أكد هان موريتس شابفيلد، سفير هولندا بالقاهرة، عمق العلاقات التى تربط بين بلاده ومصر فى شتى المجالات ولاسيما فيما يتعلق قطاعات إدارة المياه والرى والزراعة المستدامة والأمن الغذائى.





جاء ذلك فى الكلمة، التى ألقاها السفير اليوم الثلاثاء خلال الاحتفال الذى أقامه بمناسبة العيد الوطنى لهولاندا "يوم الملك".

وأعرب شابفيلد عن سعادته لإقامة الاحتفال هذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن العالم عانى من التداعيات السلبية للفيروس لمدة عامين، تبعتها تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا مما أثر على الأمن الغذائى والنفط على العالم.

واستعرض السفير الهولندى الاستعدادات التى تتخذها الدول الأوروبية للمشاركة فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ التى تستضيفها وترأسها مصر والمقرر انعقادها فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وبدأ الاحتفال الذى حضره نخبة من رجال السياسة والاقتصاد والمجتمع والإعلام والصحافة والسفراء بعزف السلامين الوطنيين لمصر وهولندا.