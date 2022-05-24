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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699901/صابر-الرباعي-يعلن-تعرض-والدته-لأزمة-صحية-صورة

أعلن الفنان صابر الرباعي تعرض والدته لوعكة صحية مفاجأة نقلت على إثرها للمستشفى، مطالبا الدعاء لها بالشفاء العاجل والسلامة الدائمة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مرض والدة صابر الرباعي

شارك صابر الرباعي صورة لوالدته من داخل سرير المستشفى وذلك عبر موقع التديونات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها: “الف سلامة عليك يا أمي و بعد الشر عليك”.

حفلات صابر الرباعي

هذا وأحى صابر الرباعي حفلا غنائيا في باريس بيوم 18 من شهر مايو الجاري، وروج رباعي للحفل من خلال نشر بوستر الحفل من خلال حساب الإنستجرام الخاص به وعلق عليها بـ"لا أستطيع الانتظار لرؤية جمهوري العزيز في باريس لعرض استثنائي يوم 18 يونيو.. الأماكن محدودة جدًا".

وأحيى النجم صابر الرباعي منذ فترة حفله الثاني بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وطارق شوقي وزير التربية والتعليم ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز إيهاب الجندي عضو غرفة السياحة بالإضافة وعدد كبير من المشاهير وأبناء الجالية العربية في مصر.

أغنيات قدمها صابر الرباعي في حفلاته

وقدم صابر الرباعي في الحفل عدد من الأغنيات منها يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.

ازمة صابر الرباعي وحسن شاكوش

وكان قد علق المطرب حسن شاكوش عن تصريحات صابر الرباعي الذي وصف صوته بصوت النساء، ووقتها أثارت تلك التصريحات سخرية الجمهو رمن المطرب حسن شاكوش.

قال حسن شاكوش خلال ضايفة مع الإعلامية اسما ابراهيم في برنتمج “حبر سري”: “بيقول ان طبقات صوتي عاليا ومش متوفرة في ناس كتير، زي حكيم وحسين الجسمي، هو مش بيشبهني بالحريم وفيه ناس بتتمنى ده”.

وتابع حديثه: “أنا بغني اللي أنا عايزة وأكترتها من ألحاني، يعني أصرف على الأغنية 100 ألف جنيه وفي الأخر محدش يسمعها”.