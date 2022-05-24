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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699900/ضبط-عاطل-عن-العمل-يرتدي-نقاب-لسرقة-السيدات-بمستشفى-دسوق-العام-بكفر-الشبخ

تمكن عدد من المواطنين القاء القبض عاطل ومسجل سرقات اثناء محاولته سرقة مرضى بقسم العظام للسيدات بمستشفى دسوق العام، من خلال ارتدائه النقاب، تم إبلاغ شرطة النجدة وانتقلت قوة من مباحث قسم دسوق لديوان المستشفى وتم اقتياده لديوان القسم وبالكشف عنه جنائياً أسفرت نتيجة الكشف أنه مسجل سرقات تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة والتي ستتولى مباشرة التحقيق.

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تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط وحدة مباحث قسم شرطة دسوق المدعو “عادل.ع”، 44 عامًا، عاطل، لمحاولته سرقة السيدات المرضى بقسم العظام ، مرتديًا نقاب السيدات.

المتهم كان يرتدي نقاب

وكشفت التحقيقات المبدئية عن المتهم أثناء محاولته سرقة المرضى السيدات، اشتبه مرافقو المرضى في سيدة ترتدي النقاب، فأبلغوا نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، وبدورهم خلال توقيفها تبين أنه المتهم المذكور، وجرى اقتياده إلى النقطة، وتسليمه لقسم شرطة بندر دسوق.

تبين، من خلال فحص ملفه الأمني أنه مسجل خطر سرقات فئة أولى، وسبق اتهامه في 17 قضية ما بين “مخدرات، وسرقات”، كما أنه خرج من السجن قبل ارتكابه تلك الواقعة بحوالي 3 أيام، بعد قضاء فترة عقوبة في قضية كان متهمًا فيها باتجاره في المخدرات.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.