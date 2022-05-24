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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699897/شريف-رمزي-يحذر-من-منتحل-شخصيته-بيطلب-طلبات-مش-كويسة-من-البنات

نشر الفنان شريف رمزي منذ قليل بيان هام على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، يحذر به الجمهور والممثلات من شخص ينتحل شخصيته وينصب عليهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيان شريف رمزي بشأن شخص ينتحل صفته

كتبت شريف رمزي في بيانه الذي أصدره منذ قليل: “ي شخص منتحل شخصيتي و بيتكلم بإسمي بقاله كام يوم من أرقام و حسابات مختلفة خارج مصر و بيطلب من بنات و ممثلات طلبات مش كويسة و بينصب عليهم، أرجو من الجميع ياخد باله أنا معنديش حسابات غير حساباتي الموثقة”.

شريف رمزي يهاجم غادة إبراهيم

علق الفنان الشاب شريف رمزي على أزمة الفنانة غادة إبراهيم مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي بطريقة غير مباشرة، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت تعطي قيمة لمن لا يستحق، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أزمة الصناعة دي في الوقت الحالي خصوصاً بعد ظهور السوشال ميديا إن أي حرف أو فعل بيصدر من أي شخص دخل المجال ده انشالله نص يوم بيتحسب و بيضر الصناعة كلها، الصناعة دي ليها ناسها و أعمدتها و أهل مهنتها و مبدعيها الحقيقيين مش أي حد عدي عليها أو إشتغل فيها نحسبه منها».

أزمة غادة ابراهيم وإلهام شاهين

يشار أن أزمة غادة إبراهيم جاءت عقب انتهاء صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري أمس السبت، وذلك بالساحة الأمامية لمسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، وقالت في تصريحات صحفية لها هناك فنانتين منعتاها من الصعود للأتوبيس المخصص لنقل الفنانين لمكان دفن جثمان الفنان الراحل سمير صبري، في محافظة الإسكندرية.

وظهرت في أكثر من فيديو تقول بانفعال شديد: “قالو لي الأتوبيس مُخصص لناس معينة، واكتمل خلاص، وقفلوا في وشي الباب، ليه بجد يعملوا كده ليه؟، ربنا بياخد الناس الطيبة الخلوقة ويسيبوا الأشرار على الأرض، حتى كمان في الدفن فيه منع، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضافت: “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتقصد بـ إلهام شلبي الإعلامية بوسي شلبي، وإلهام بنت عفاف وهي الفنانة إلهام شاهين.