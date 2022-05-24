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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699893/ملخص-تصريحات-نور-إيهاب-عايزة-أكون-سايكو-أو-شريرة-وهذا-ما-فعلته-بي-الصفحات-المزيفة

دوت الخليج يرصد تصريحات نور إيهاب ببرنامج عيش صباحك

تصريحات نور إيهاب

قالت الفنانة الشابة نور إيهاب: “أتمنى أكون بطلة في أحد الأعمال المقبلة ولكن ليس مهم بالنسبة لي دور البطولة ولكن لابد أن يكون الدور مختلف”.

وأضافت في حوارها ببرنامج “عيش صباحك” مع يوسف التهامي و ڤانا إمام، قائلة: “مايان السيد شاطره جدا و بنتظر الأدوار التى بتقوم بيها لأشاهدها وهي بتطور من نفسها.. وبتعلم من زملائي اللي في سني وبركز فى الأدوار بتاعتهم وإذا بلاحظ شئ مختلف ممكن أعمله في الشخصيات اللي بقدمها”.

وعن السوشيال ميديا قالت إنها تقرب الممثل من الناس، لأن الجمهور بيحب يتعرف على الجانب الحقيقي للممثل، معلقة: “السوشيال ميديا في البداية كانت مجرد تسلية ولكن أصبحت مهمة لي خاصة في بداية مشواري من خلالها”.

نور إيهاب فيلم واحد تاني

واستكملت قائلة: “مكنتش بركز سواء السنيما أو التلفزيون ولكن بعد فيلم واحد تاني اكتشفت أن السنيما حاجة ممتعه وردود الأفعال أحلى بكتير، ومبضايقش من الإشاعات الجمهور بقى فاهم أنه بيكون من أكونتات مزيفه، وهناك أكونت قام بعمل مسابقة ومن يستوفى شروطها يقوم بمقابلتي و يتناول الغذاء معي”.

وقالت نور إيهاب أيضًا: “واحد شافني في الشارع و قالي أنا هكمل الشروط و هكسب و هنتغدى سوا فبدأت أركز مع الأكونتات المزيفة، وآخر شائعة ارتبطت باسمي هي إقامة حفل خطوبتى بعد نشر جلسة تصوير جديدة”.

وعن كواليس مشاركتها في بطولة فيلم واحد تاني قالت: “اللحظة التي تلقيت فيها اتصالا ليخبروني أنني مرشحة لفيلم مع أحمد حلمي هي أسعد لحظة في حياتي، أنا كنت أتمنى العمل معه، منذ أول عمل قدمته وأنا دائما أقول أنني أريد المشاركة في عمل مع أحمد حلمي”.

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وأضافت: “كنت مستعدة لفعل أي شيء حتى أحصل على الدور وأشارك في الفيلم.. مؤخرا أصبحت أشبه هذه الشخصية التي قدمتها في الفيلم هي فتاة تحب التعرف على أشخاص جدد وتتحدث مع أي شخص يجلس حزينا، أصبحت أشبهها لكن في الماضي كنت أجلس هادئة وأشعر بالخجل”.

وتابعت الفنانة الشابة في لقائها الإذاعي: “أتمنى تقديم شخصية مركبة وسايكو، أحب تقديم أدوار غريبة عني وبعيدة عن شخصيتي مثلا شخصية شريرة.. وأحب الفنانة دنيا سمير غانم هي ممثلة رائعة وناجحة في كل شيء تقدمه أتمنى التمثيل معها ومع الفنان كريم عبد العزيز”.