انت الان تتابع تفاصيل خبر بصورة من كواليس العمل.. شيماء سيف تروج لأحدث أعمالها الفنية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699892/بصورة-من-كواليس-العمل-شيماء-سيف-تروج-لأحدث-أعمالها-الفنية

أعلنت الفنانة المتألقة شيماء سيف دخولها في عمل فني جديد بطريقة غير مباشرة، اذ نشرت صورة من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أشارت إلى أنه من المقرر طرحه قريبا دون الكشف عن تفاصيل أخرى خاصة بالعمل.

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ويحمل العمل الفني الذي تخوضه شيماء سيف خلال الفترة المقبلة عنوان “مطرح مطروح”، وسبق ورج له المنتج محمد السبكي اذ نشر صورة ظهر بها النجم محمود حميدة وكريم عفيفي وشيماء سيف وعلق قائلا "فيلم مطرح مطروح قريبا" وانهالت عليه التعليقات.

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جدير بالذكر أنه شاركت الفنانة شيماء سيف في السباق الرمضاني المنقضي بعملين دراميين هما مسلسل «أحلام سعيدة»، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن. مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

والعمل الثاني هو مسلسل «في بيتنا روبوت 2» وهو بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .