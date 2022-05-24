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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699887/الحزن-يخيم-علي-أهالي-قرية-ميت-طريف-بالدقهلية-لوفاة-الأب-والإبن-في-ساعة-واحدة

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، عقب الحادث الأليم التى شهدتها القرية اليوم عقب وفاة طفل يدعى عبد الرحمن محمد السيد نعمة الله 14عاما غرقا في مياه ترعة القرية واعقبها بعدها وفاة الأب والذى يبلغ من العمر 38 عاما بسكته قلبية عقب استخراج جثمان نجله حزنا عليه.

دوت الخليج فيما شييع الأهالى جثمان الاب ونجله إلى مثواهم الاخير بمقابر الاسره بالقريه فى جنازة مهيبه وسط حالة من الحزن الشديد . تفاصيل الواقعة وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ مأمور مركز شرطة دكرنس بغرق فل فى مياه ترعة قرية ميت طريف التابع للقرية . وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تبين أن الطفل الغريق يدعى عبد الرحمن السيد نعمة الله 14عاما أثناء استحمامه فى المياه ولعدم اجادته السباحه وشدة التيار جرفته المياه وغرق . وعقب تمكن قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى مو انتشال الجثمان فوجئو بسقوط والده ويدعى محمد والذى يبلغ من العمر 38 عامآ و يعمل نجار موبيليا على الأرض مغشيا عليه وبالفحص تبين وفاته بسمته قلبية حزنا على والده . وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه التى صرحت بدفن الجثامين لعدم وجود شبه جناىية.

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