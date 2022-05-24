انت الان تتابع تفاصيل خبر جثة بدون صاحب.. الداخلية تبحث عن أهل متوفية بعد العثور عليها بكفر الدوار حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699883/جثة-بدون-صاحب-الداخلية-تبحث-عن-أهل-متوفية-بعد-العثور-عليها-بكفر-الدوار

واصل قسم كفر الدوار نشر صوره لجثه (أنثي )مجهوله الهويه قد تم العثور علي جثمانها، فتاه تبلغ من العمر 30عاما تقريبا الطول 165سم السعر أسود مصبوغ أصفر اللون وترتدي عبايه سمراء مطرزه من الأعلي بفصوص ذهبية اللون وسروال أحمر اللون وبها علامات مميزه أثار خياطه قديم أعلي كف اليد اليسري .

دوت الخليج وجاء في البيان الأتي :- الرجاء من لديه أقارب ينطبق عليها أوصاف الجثه يتوجه بالحضور لمركز شرطه كفر الدوار وذالك لعمل اللازم تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيره إخطارا من الرائد محمود قاسي رئيس مباحث مركز كفر الدوار بشأن العثور علي جثه فتاه مجهوله الهويه في العقد الثلاثون من عمرها كما اصدر قسم مركز كفر الدوار بيانا به كافه البيانات الخاصه بالضحيه للتعرف علي اهلهاوذالك من خلال ورقه مدون بها صوره الفتاه ومواصفاتها ومرفق بيها ارقام للتواصل مع :- رئيس المباحث :- محمود قاسي والساده معاوني المباحث:- النقيب /مصطفي سلامه النقيب /مصطفي سرور النقيب /محمود الطوخي وفي نهايه الأمر علي من يتعرف علي هذه المواصفات يتواصل مع رئيس المباحث او الساده المعاونين

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