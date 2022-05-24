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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699894/بنك-التعمير-والإسكان-يتيح-حجز-الشقق-أونلاين-خطوة-بخطوة

أتاح بنك التعمير والإسكان إمكانية حجز الوحدات السكنية أونلاين عبر موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني للتيسير على المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، ويقدم دوت الخليج تفاصيل حجز شقق الإسكان من بنك التعمير والإسكان أونلاين بالخطوات.

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