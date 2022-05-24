نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك موقع دعم مصر التموين تسجيل رقم الهاتف المحمول 2022 تحديث بطاقة التموين الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أزاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 17 مايو، الستار عن مفاجأة إطلاق موقع دعم مصر تحديث رقم الهاتف في بطاقة التموين ، وجاء ذلك نزولا على رغبات المستفيدين الذين يريدون تحديث بيانات بطاقة التموين بشكل إلكتروني، يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة في الأيام الأخيرة عن لزوم تحديث بيانات بطاقة التموين وتحديث رقم الهاتف الموثق باسم صاحب البطاقة من ضمن بيانات البطاقة، وذلك عبر رسالة أوتوماتيك تظهر على بونات صرف الخبز يوميا توجه بضرورة تحديث رقم الهاتف في بطاقة التموين.

وعلى مدار الأيام الماضية استقبلت مكاتب التموين المصرية بالفعل الكثير من المستفيدين الذين يريدون تحديث بطاقة التموين، وذلك بعد أن اتضح أن موقع دعم مصر والذي يقدم بالفعل خدمات تموين كثيرة، لا يدعم خطوة تحديث رقم الهاتف في بطاقة التموين وإضافة رقم الموبايل إلى بيانات البطاقة.

لينك موقع دعم مصر التموين تسجيل رقم الهاتف

وقد أطلقت وزارة التموين رابط موقع دعم مصر التموين تسجيل رقم الهاتف من أجل تحديث بطاقة التموين، عن طريق الخطوات الموضحة أدناه

الدخول إلى موقع دعم مصر تحديث رقم الهاتف عبر الرابط الرسمي

ثانيا قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب البطاقة وهي: الرقم القومي، رقم بطاقة التموين، رقم الهاتف المحمول من خلال الضغط على أيقونة سجل الهاتف

ثالثا بعد الانتهاء إضافة البيانات قم بالضغط على كلمة حفظ رقم المحمول، وعندها يتم تحديث رقم الهاتف

دعم مصر تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

كما صرح د.علي المصيلحي وزير التموين أن من لا يجد رسالة التحديث على كوبون صرف الخبز لا يحتاج إلى تحديث بيانات بطاقة التموين، وهكذا تكون بياناته محدثة بالفعل لدى مكاتب وزارة التموين.

وتستمر مكاتب التموين بالتوازي مع موقع دعم مصر في استقبال طلبات تحديث بيانات بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف إليها، حيث يستطيع المستفيد التوجه بشخصه إلى مكتب التموين التابع له، على أن يجلب معه الأوراق والوثائق المطلوبة وهي كالتالي: