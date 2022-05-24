رئيس الريف المصري: لدينا مشروعات هائلة للإصلاح وتحويل الصحراء لأرض خضراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:23 مساءً - قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إن اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن عرض أبرز مستجدات المشاريع المطروحة والتي تتم على الأرض، متابعا أن هناك تكاليف هائلة للإصلاح، وتحويل الصحراء لأرض خضراء.

وأضاف عمرو عبد الوهاب، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير جدا لمواجهة الأزمة العالمية الحالية، والتي تعد في غاية الصعوبة، مؤكدا أنه من لا يملك قوته لا يملك قراره.

وأوضح رئيس شركة تنمية الريف المصري، أن المشروع هو مشروع قومي ويحظى باهتمام شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة بشكل مستمر، ويتكامل مع مشروعات أخرى مثل مشروع مستقبل مصر .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات شركة "تنمية الريف المصري" الخاصة باستصلاح الأراضي.