«سارة» تحصد جائزة دولية مرموقة فى تصميم أول عمارة داخل ميتافيرس (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فازت الدكتورة سارة عبد ربه الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعمارى فى كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، بجائزة "إينسو أوردز" الهندية للأبحاث المبتكرة فى مجالات الهندسة والعلوم والطب لهذا العام.





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