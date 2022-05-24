مدبولى لـ النواب: أسعار القمح والوقود تضاعفت عالميا ولم نقترب من رغيف الخبز

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كما رحب بجميع رؤساء اللجان النوعية فى مجلس النواب، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة التنسيق الفعال والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أنها تعد شراكة جيدة بين السلطتين تستهدف صالح والمواطنين وتنعكس إيجابا على مناقشة مختلف القضايا والملفات التى تمس حياتهم، وخاصة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم حاليا، والتى لها تبعات وتداعيات على مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه يوجه الوزراء بصفة مستمرة لحضور اجتماعات اللجان النوعية ذات الصلة بوزاراتهم؛ من أجل عرض ومناقشة الملفات المطروحة وكل ما يتعلق بها من تقارير بمنتهى الشفافية.

وقال رئيس الوزراء مخاطبا رؤساء اللجان النوعية: إن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لنناقش خلاله تداعيات وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة، وآثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، وخاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من هذا العالم.

وأوضح مدبولى، أن الحكومة عاكفة على مناقشة كل ما يثار من قضايا وموضوعات سواء من جانب أعضاء البرلمان ورؤساء اللجان النوعية به، أو من خلال ما تتلقاه من الشارع المصرى، قائلا: نحن نتابع على أرض الواقع كل القضايا والأمور المتعلقة بحياة المواطن، لأننا لدينا إيمان راسخ بأن الحكومة لا تنفصل عن الشارع، "ولا تعمل فى واد ويكون المواطن فى واد آخر".

وفى الوقت نفسه، أكد أن البرلمان يعد شريكا رئيسيا فى كل الإنجازات التى تحققت فى الدولة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أنه أصبح الآن كل مركز ومدينة وقرية على مستوى الجمهورية بها مشروعات قائمة فى مختلف القطاعات، مشيدا بأداء أعضاء البرلمان فى هذا الصدد، حيث كان لهم دور مهم فى مناقشة أبعاد وتفاصيل المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا، ثم متابعة تنفيذها معا على أرض الواقع بصورة حقيقية.

وفى ضوء حديثه عن الدور المهم لأعضاء البرلمان الداعم للدولة فى مختلف القضايا، لفت رئيس الوزراء إلى دورهم الكبير فى مناقشة أزمة جائحة "كورونا" وتداعياتها السلبية على مختلف نواحى الحياة، كما كان لهم دور فى مناقشة مختلف الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها، وكذا التشريعات التى تم إقرارها بهذا الشأن.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الأزمة العالمية الراهنة المتمثلة فى الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا فى هذا الإطار لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق حوار سياسى حول مختلف الأبعاد والملفات ذات الصلة بها، وغيرها من القضايا، كما وجه الرئيس بعقد مؤتمر صحفى عالمى لشرح أبعاد هذه الأزمة للمواطن المصرى، وهو ما تم بالفعل من أجل توضيح الآثار والتبعات السلبية للظروف الحالية على الأوضاع فى مصر، وفى الوقت نفسه الحرص على التحاور مع مختلف أطياف المجتمع، وعلى رأسها مجلس النواب، باعتبار أن أعضائه يمثلون الشعب المصرى.

وتابع مدبولى: لقد أشرت خلال المؤتمر الصحفى العالمى إلى أن هذه الأزمة العالمية غير مسبوقة، ولم يشهد العالم مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا لما أكده صندوق النقد الدولى أمس فى بيان له من أن الاقتصاد العالمى يواجه "أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادى، ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته فى عدة عقود على مستوى العالم"، بطريقة غير مسبوقة وبصورة تجعل أى حكومة على مستوى العالم، أو خبراء، غير قادرين على التنبؤ بما سيحدث على المدى القصير، وليس المتوسط، مضيفا أنه لذلك فإن سياساتنا كحكومة تتمثل فى البداية فى الحفاظ على استقرار الدولة، والقدرة على الصمود فى ظل هذه الأزمة، والتعامل معها، وتظل الدولة ثابتة خلال الفترة القادمة.

وشدد مدبولى أنه من الأهمية التأكيد أن الحكومة تعى تماما ظروف مصر، لذا تحرص بصورة كبيرة جدا على مراعاة البعد الاجتماعى، من خلال عدم تحميل المواطن كل أعباء التضخم الهائل الذى حدث، كما حدث فى عدد من بلدان العالم المتقدم، فرغم أن مواردنا ليست كموارد هذه الدول، إلا أن هناك توجيهات للوزراء بأن يتم بقدر الإمكان تحمل جزء من الصدمة على عاتقنا، فلن نستطيع القاء العبء بكامله على المواطن المصرى، ولذا تحرص الحكومة على ان تستوعب الجزء الاكبر من الصدمة، وتمرر الجزء اليسير على المواطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أسعار القمح والوقود العالمية قد تضاعفت، وكان من الطبيعى أن نضاعف الأسعار طبقا لذلك، ولكننا لم نقترب من رغيف الخبز حتى هذه اللحظة، رغم تزايد تكلفة إنتاج الرغيف، وكنا قد بدأنا الموازنة العام الماضى بقيمة معينة لدعم الخبز، واضطررنا لتحمل زيادة أسعار القمح العالمية، مع تحفيز المزارعين على توريد القمح برقم بلغ نحو 15 مليار جنيه، مضيفا أنه على الرغم من وجود آلية للتسعير التلقائى للوقود، ولكننا واقعيا قد تدخلنا ولم نرفع سعر السولار نهائيا، فقد مر نحو 3 سنوات تقريبا دون زيادته ولو ربع جنيه، لأننا نعى أن ذلك سيؤثر على زيادة أسعار كافة السلع الاخرى، وأنه حتى فيما يتعلق بالزيادات التى تم تطبيقها على البنزين، فلم تتجاوز الزيادة فى كل مرة ربع جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن قيامه بشرح تلك الجزئيات يأتى من منطلق إيمانه أن الحكومة والنواب شركاء فى هذه القضايا، لافتا إلى أن قيام الحكومة الآن بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى على برنامج جديد، هدفه الإبقاء على برامج الإصلاح الاقتصادى، والتأكيد أن مصر تسير بصورة منضبطة، وكل ذلك نتعامل معه، فمثلا فى ظل زيادات الأسعار كان كل هم الحكومة أن تكون السلع متوافرة دون نقص، كما حدث فى بعض دول العالم المتقدمة، التى يشهد بعضها نقص عدد من السلع، وتحديد كميات للمواطن ليشتريها، وذلك بفضل الله، لأننا نعمل وفق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون هناك على الأقل ما بين 4 إلى 6 أشهر كاحتياطى فى السلع الأساسية، وهو ما مكننا من تجاوز الأزمات الأخيرة، حيث كنا قادرين على توفير السلع فى منافذ كثيرة بمختلف المحافظات، بالتنسيق بين كافة الجهات، بأسعار مناسبة، وحرصنا على اتخاذ كل قرار يساعد فى تخفيف العبء عن المواطن، مثل القرارات التى تمت بالتعاون مع مجلس النواب، مثل زيادة المرتبات والحوافز للموظفين لتبدأ من أبريل بدلا من يوليو، وهو ما أضاف أعباء مالية على الموازنة، تم استيعابها من الاحتياطى، فنحن نتعامل مع أزمة غير مسبوقة، وكل دولة تتصرف طبقا لظروفها كى تصمد وتتجاوز التداعيات.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، نبه رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك موازنة بأرقام معينة وبحجم استثمارات معينة قبل وقوع الأزمة الراهنة، واضطرت الدولة إلى مراجعة جميع الأرقام والبنود التى تضمنتها الموازنة، مشيرا إلى أن المسودة التى تم عرضها على رئيس الجمهورية كانت مختلفة قبل وقوع الأزمة، إلا أننا قمنا بمراجعتها حتى يتم استيعاب تداعيات الأزمة بقدر الإمكان، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وبنود الإنفاق الحكومى، من أجل إتاحة مساحة لنا كحكومة لاستيعاب الزيادات المحتملة فى الأسعار والتضخم.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه كان يتابع النقاشات التى دارت والجدل الذى أثير حول الدين العام ومختلف القضايا المرتبطة بتداعيات الأزمة، وهو ما تم توضيحه خلال المؤتمر الصحفى العالمى، لافتا إلى نقطة مهمة فى هذا الشأن تتمثل فى أنه كان هناك خيار لدينا بأن تتحمل الدولة جزءا كبيرا من هذه التبعات لمراعاة البعد الاجتماعى، أو أن يتحمل المواطن كل ذلك من أجل الحفاظ على الأرقام التى تم وضعها، فهى معادلة واضحة يتعين علينا شرحها مع الشعب وممثليه فى البرلمان من أجل تقاسم الرؤى المشتركة حول مواجهة هذه الأزمة والصمود حيالها، بفضل التعاون الوثيق مع البرلمان، مشددا على أن هذه هى الرؤية التى يسير أعضاء الحكومة وفق نهجها وهى أن نتشارك مع البرلمان فى كل الخطوات التى تعتزم الدولة اتخاذها.

ونوه رئيس الوزراء، فى الإطار نفسه، إلى أن الرئيس وجه بتكليفات واضحة حيال الأزمة تتضمن أن نضع سيناريوهات محددة للفترة المقبلة؛ لتقليل حدتها وآثارها السلبية علينا، مشيرا إلى أن هذه السيناريوهات تشمل "سيناريو متشائم"، و"سيناريو متفائل"، و"السيناريو الواقعى"، وقد وضعنا مستهدفات واضحة للتحرك من خلالها، موضحا على سبيل المثال ملف الدين، والذى تم وضع خطة مستهدفة للسنوات الأربع المقبلة بحيث يتم العمل على خفضه من 86% إلى 75%، وهو أمر ليس سهلا، فى ظل ظروف غير مواتية، بجانب مواصلة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم، مع استمرار الإجراءات التى تم إقرارها بشأن أصحاب المعاشات، وكل الإجراءات الأخرى التى أقرتها الدولة كى تظل تؤمن البعد الاجتماعى للمواطنين، وكذا زيادة "تكافل وكرامة"، وهذا وحده أضاف 2.5 مليار جنيه عبئا لإضافة 450 ألف أسرة جديدة، وكذا على البعد الاقتصادى، فقد تعلم العالم كله من هذه الازمة دروسا مستفادة، ولذا سنحرص فى الفترة القادمة على تمكين القطاع الخاص، من خلال حوافز أكثر تم إعلان العديد منها، وانتهينا من إجراءات تنفيذية فى هذا الاطار سيتم إعلانها قريبا فى صورة قرارات أو مشروعات قوانين، نتشاور فيها مع مجلس النواب.

وأكد مدبولى أن هدف الحكومة أنه إذا كانت نسبة مشاركة القطاع الخاص اليوم فى الاستثمارات 30%، فإننا نسعى لتصبح النسبة 65%، ومصر نظرا لظروفها بعد ثورتين، كان عليها التزامات هائلة، ثم بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكان من الظلم تحميل القطاع الخاص وحده خلال الفترة الماضية هذه المسؤولية والدور، فاضطرت الدولة حينها أن تقوم بتنفيذ الاستثمارات العامة، كما زادت من دورها، الأمر الذى ساعد على تثبيت الدولة، وخلق فرص عمل كثيرة، بنحو مليون فرصة عمل فى السنة، فى دولة تزيد كل سنة 2 مليون شخص، وهذا هو النهج الذى اتبعته كل الدول النامية لتحقيق طفرات.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجها جديدا خلال هذه الفترة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر، ونسب مشاركة أعلى، وتوجهات بصورة كبيرة، كما أعلنا عن خطط الاستمرار فى خطة الإصلاح الهيكلى، من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الإجراءات فى مجال الصناعة خاصة، حيث تم وضع خطة واضحة جدا، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى إجراءات توفير الأراضى للمشروعات، وتذليل كافة المشاكل الإجرائية التى تواجه المستثمرين.

وفى هذا الصدد، أشار مدبولى إلى أنه قام بتشكيل لجنة تحت إشرافه مباشرة، لحل مشاكل المستثمرين، كما أعلنت الحكومة حوافز جديدة لتشجيع استثمارات أكبر للقطاع الخاص فى عدة قطاعات، كما سيتم الانتهاء هذا الشهر، من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة، فى كل القطاعات، وسيتم طرحها للحوار المجتمعى، ومن ذلك إرسالها لأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أنه سيكون هناك فرصة 3 أشهر لتلقى ومناقشة أى وجهة نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة، مشيرا إلى أن هدف الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة أكثر، وتحديد رؤية الحكومة لقطاعات الدولة، مشددا: "لا نكرر برنامج الخصخصة من جديد، ولكننا نمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد أكثر، من خلال آليات مختلفة للتخارج، تضمن الاحتفاظ بملكية الأصل الخاص بالدولة، مع منح إدارته وتشغيله للقطاع الخاص، أو أن يدخل كمساهم فى زيادة رأس المال، أو حق الانتفاع، أو غيرها من الآليات التى تتضمنها الوثيقة".

وقال رئيس الوزراء مخاطبا رؤساء اللجان النوعية: حرصنا على أن نعقد جلسة حوار معكم من أجل الاستماع لوجهات نظركم حيال الأزمة الراهنة وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعياتها، والتى يمكن وصفها بأنها أزمة غير مسبوقة، لا يمكن لأى خبير أن يتنبأ بنهايتها أو ما سيحدث خلال الأشهر القلية المقبلة أو على المدى القصير، لافتا إلى أنه سيتم عقد حوارات أخرى مع كل لجنة نوعية بمجلس النواب من أجل استكمال النقاشات حول مختلف القضايا ولا سيما ما يخص هذه الأزمة، معبرا عن سعادته بالتشاور الدائم مع رؤساء اللجان النوعية، ومتطلعا إلى استمراره على هذا النهج خلال الفترات المقبلة.