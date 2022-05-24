القبطية الإنجيلية تختتم فعاليات مؤتمر «الشباب وصناعة التغيير» بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - اختتمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فعاليات مؤتمر "الشباب وصناعة التغيير"، مساء اليوم، فى الإسكندرية، بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف.





وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى ختام المؤتمر "إن هذه هى ثانى جولة للحوار الوطنى عبر منتدى حوار الثقافات منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى".

وأضاف "ربما نتجه إلى صعيد مصر لعمل حوار وطنى، وسنقوم بدورنا فى تلك الدعوة، والدعوة للحوار دعوة للتقدم للأمام لأخذ بيد صناع القرار".

وأشار إلى اهتمام الطائفة بالحوار، قائلًا: " لدينا لقاء فى أكتوبر القادم حوار عربى أوروبى، وهناك جولة من الحوار المصرى الأمريكى وسأتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام للإعداد لهذا الحوار، وحوار ألمانى مصرى، بجانب الحوار المحلى".

وتخلل المؤتمر 3 جلسات حوارية، حيث دارت الجلسة الافتتاحية حول "الشباب ورؤية حول الحوار الوطنى"، للدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وجاءت الجلسة تحت قيادة سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.

ودارت الجلسة الأولى حول "تمكين الشباب وصناعة المستقبل"، وشارك فيها المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق والدكتورة غادة على عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس جامعة القاهرة، وقاد الجلسة حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق.

بينما دارت فعاليات الجلسة الثانية حول «قضية الشباب وتحديات إدارة التنوع»، بمشاركة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وأدارة الجلسة الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميديا توبيا.

وجاءت الجلسة الثالثة حول "قضية الشباب وتعزيز ثقافة التسامح"، مع عرض نماذج من مبادرات الشباب، بمشاركة الدكتور يوسف الوردانى مساعد وزير الشباب والرياضة، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، وأدارت الجلسة الدكتورة مى مجيب أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.