قنصل مصر بشيكاغو يشارك بالحفل السنوى لعمدة المدينة مع الجاليات الإسلامية

وقال السفير أبو العينين، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى واشنطن، اليوم الثلاثاء، إن هذا اللقاء جاء بدعوة من سالمان أفطاب رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب عمدة شيكاغو.
وألقت لايت فوت، عمدة شيكاغو، كلمة أعربت فيها عن تقديرها العميق للدور الإيجابى للجاليات الإسلامية فى دعم عمليات التنمية الاقتصادية فى المدينة، مشيرة إلى تعدد المشروعات التى تبنتها الجالية فى مجالات المستشفيات والمدارس ودعم ورعاية المهاجرين من الشرق الأوسط وأفغانستان، كما قامت بتسليم شهادات تقدير لعدة شخصيات أمريكية مسلمة من سوريا وباكستان والهند.
وخلال حديثها مع القنصل، أشادت العمدة بتاريخ مصر وحضارتها الفرعونية القديمة، مشيرة إلى سابق زيارتها لمصر مطلع التسعينيات وانبهارها بالمتحف المصرى القديم وتطلعها لزيارة المتحف المصرى الجديد عند افتتاحه تحت سفح الأهرامات، كما لفتت إلى متابعتها من وقت لآخر لما ينشر حول ما تحقق من إنجازات فى العاصمة الإدارية الجديدة المتطورة لمصر.
حضر اللقاء رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية ـ الأمريكية، ورئيس رابطة الأطباء المهاجرين فى شيكاجو، ورئيس نقابة المحامين العرب الأمريكيين، ورؤساء المراكز الإسلامية الآسيوية، ورؤساء كبريات الشركات الهندية المسلمة، وعدد من الأطباء المصريين البارزين، وعدد من القناصل العموم والفخريين العرب والآسيويين والأفارقة.
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