ممثل الأغلبية بـ لقاء  رئيس الوزراء: اجتماع النواب بالمحافظين الشهرى ضرورة ..ومدبولى:سأطلع على محاضره الدورية«صور»

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699889/ممثل-الأغلبية-بـ-لقاء -رئيس-الوزراء-اجتماع-النواب-بالمحافظين-الشهرى-ضرورة-ومدبولىسأطلع-على-محاضره-الدوريةصور

أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أهمية الحوار السياسي، الذي وجه بإطلاقه رئيس الجمهورية؛ من أجل مناقشة مختلف القضايا والموضوعات، مع القوى والاتجاهات السياسية، لافتا من جهة أخرى إلى أهمية استمرار التواصل بين المحافظين ونواب البرلمان، وزيادة الحرص على عقد الاجتماع الشهري بين كل محافظ ونواب المحافظة.

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جاء ذلك بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وشئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، على الاستماع لوجهات نظر رؤساء اللجان ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا الوطنية.

وعقب رئيس الوزراء على زعيم الأغلبية بأنه سيتم التأكيد على هذا الأمر مع المحافظين، بحيث يتم موافاته بمحضر اجتماع كل محافظ الدوري مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور مديري المديريات، على أن يتضمن موقف ما يعرضه النواب وموقف التعامل مع هذه الطلبات.

وتقدم رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بالشكر لرئيس الوزراء لحرصه على هذه اللقاءات، وأثنوا على جهود الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تحظى باعتراف المؤسسات الدولية، كما أثنوا عما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي وصفوه بالمثمر، حيث أوضح رئيس الوزراء عدداً من الإجراءات المهمة لدعم القطاع الخاص. كما أشاد رؤساء اللجان النوعية بما بذلته الحكومة من جهد كبير لاحتواء أكبر قدر ممكن من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي لا نتحمل أسبابها، ولكن نتحمل جميعا نتائجها.

ممثل الأغلبية بـ لقاء رئيس الوزراء: اجتماع النواب بالمحافظين الشهرى ضرورة ..ومدبولى:سأطلع على محاضره الدورية

وتطرقوا إلى ضرورة منح المزيد من حوافز الاستثمار بالمناطق الصناعية وبشكل خاص ما يتعلق بخفض تكاليف الغاز والكهرباء، كما أثنوا على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة بجميع الجهات التابعة لها، مؤكدين أنه لا يمكن إنكار حجم الجهود والإنجازات في قطاعات: البنية التحتية، والكهرباء، والاتصالات، متطرقين إلى ملف الزيادة السكانية.

كما أثنوا على الحوار المجتمعي وطالبوا بأن يمنح مجتمع الأعمال والاقتصاد فرصة أكبر في هذا الحوار، كما أشادوا بجهود الحكومة في ملف الزراعة، مقترحين استخدام تقنية الهندسة الوراثية في بذور الذرة الصفراء وفول الصويا.

إلى جانب ذلك، أشاد رؤساء اللجان النوعية بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس الوزراء مؤخرا، بشأن العمل على تحويل جزء من الودائع الخليجية إلى استثمارات وهو ما يزيد من معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من حجم الدين، متسائلين عما تم إجراؤه في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وخلال اللقاء، طالب رؤساء اللجان النوعية بضرورة إيلاء أهمية أكبر لملف تحويل الرياضة إلى صناعة تدر عائدا استثماريا كبيرا، إضافة إلى المطالبة بإيلاء اهتمام أكبر لملف الترويج السياحي، نظرا لأن المقصد السياحي المصري ضروري، ويرون أهمية تواجدنا بقوة في المعارض الدولية وزيادة موازنة التنشيط السياحي للعام المالي الجديد.