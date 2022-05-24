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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699888/النائب مدحت-الكمار-الأمن-الغذائي-أولوية-قصوى-للدولة-والنظرة-المستقبلية-للقيادة-المصرية-أنقذتنا-من-الأزمات

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الأمن الغذائي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية في هذه المرحلة، انطلاقا من تحديات اقتصادية عالمية هائلة في مقدمتها زيادة التضخم العالمي، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

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وأوضح الكمار، في تصريحات له اليوم، أن النظرة المستقبلية في العديد من المشاريع، والتي تبنتها القيادة السياسية المصرية، كان لها الفضل في إنقاذنا من أزمات عديدة مثل التوجيهات الرئاسية قبل سنوات بتوفير احتياطي استراتيجي من كافة السلع، التي تحتاجها البلاد.

وتابع عضو البرلمان: هذا بالإضافة إلى قرار تبطين الترع بقوة وكثافة لترشيد استخدام المياه، وتقليل الفاقد وقرار التوسع الأفقي والرأسي في الأرض الزراعية عبر مشاريع عملاقة، لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، وهناك ما لايقل عن مساحات زراعية مستصلحة، تزيد عن الـ4 ملايين فدان، وهى تقريبًا نصف المساحة المنزرعة في مصر على مدى التاريخ.

النائب مدحت الكمار: الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة.. والنظرة المستقبلية للقيادة المصرية أنقذتنا من الأزمات

ونوه ناىب القليوبية، بما قاله وزير التموين د. علي مصيلحي، أن العالم كله وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من التضخم، وهذا واقع فرض علينا لمواجهة هذه التحديات، والكل يسعى لتعزيز الأمن الغذائي، ومصر في المقدمة بتوجيهات الرئيس السيسي، وعبر محاور عدة، بداية من الحفاظ على السلع وإمكانية وصول المواطنين إلى السلع في كافة المناطق، والمحور الثالث يتمثل فى ضبط الأسعار، وهناك جهود متواصلة في هذا الشأن وهو ما يحسب للدولة المصرية.