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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699886/تكريم-محمد-أبو-العينين-وكيل-البرلمان-ومحافظ-الجيزة-خلال-احتفالية-مجلس-الأعمال-اليمني-في-مصر

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في كلمته امام مجلس الأعمال اليمني في مصر:

- الرئيس السيسي رسم معالم الجمهورية الجديدة - مصر حاضنة كبيرة لجذب الاستثمارات اليمنية وسوق واعدة في مختلف المجالات - الرئيس فتح الأبواب أمام المستثمرين في مختلف المجالات - السيسي حارب الإرهاب نيابة عن العالم في 30 يونيو

- اللواء أحمد راشد: مصر قدمت يد العون لأشقائها في اليمن بمحتلف المجالات

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر مرحبة وحاضنة كبيرة لجذب الاستثمارات اليمنية داخلها وداخل مجتمع الأعمال المصري، قائلا : مصر سوق واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها ربوع الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار فى المجالات المختلفة من قِبَلِ المستثمرين اليمنيين.

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ودعا أبو العينين، المستثمرين اليمنيين للاستثمار في مصر، مؤكدا أن المستثمر المصري والمستثمر العربي والأجنبي يُعاملان بنفس الطريقة، ولا يوجد أى تفرقة بينهما، والدولة المصرية تقدم تيسيرات وتسهيلات كبيرة للاستثمار في كافة المجالات، كما أن الدولة المصرية اتجهت لتعديل القوانين وإزالة المعوقات وخفض الضرائب والجمارك لتشجيع الاستثمار اليمني والعربي بمصر وهو ما شجع المستثمرين اليمنيين على زيادة استثماراتهم بمصر.

جاء ذلك خلال احتفالات مجلس الأعمال اليمني في مصر، بمناسبة مرور عام على تأسيسه والمتزامن مع احتفالات اليمن بالعيد الوطني الـ 32 للجمهورية اليمنية، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والسفير محمد على مارم سفير اليمن في القاهرة، ومحمد على المجاهد رئيس مجلس الأعمال المصري اليمني.

في سياق متصل، أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بكلمة النائب محمد أبو العينين، مؤكدا على دوره الوطني ودعم للدولة المصرية في كافة المحافل، وتقدم بالشكر والتقدير لدعوته ومشاركته حفل تكريم الجهات والشخصيات المصرية واليمنية التي ساندت وساهمت في تأسيس ودعم مجلس الأعمال اليمني في مصر، كما تقدم بالتهنئة لجمهورية اليمن شعبا وحكومة بمناسبة العيد الوطني الـ 32 يوم الوحدة والذكرى الأولى لتأسيس المجلس.

وقال اللواء أحمد راشد، إن علاقات مصر واليمن تنعم منذ القدم بعلاقات حضارية قوية تمتد لمئات السنين، وهذا ما أكدت عليه القيادات والحكومات المتعاقبة على دولتينا وليس فقط من منطلق المحبة والإخاء بين شعبينا وإنما أيضا من منطلق العلاقات التاريخية التي يدعمها مساندة كل دولة للأخرى في وقت الأزمات.

وأضاف أنه لعل من أبرز تلك المواقف دعم مصر للشعب اليمني في ثورته ضد الاستعمار البريطاني في ستينيات القرن الماضي، هذا إلى جانب العلاقات التجارية والعلمية وغيرها بمختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر قدمت يد العون لأشقائها بدولة اليمن بمحتلف المجالات لدعم التنمية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، في سبيل دعمها لوحدة واستقرار اليمن بعد فترة الاضطرابات التي أعقبت ثورات الربيع العربي.

تكريم محمد أبو العينين وكيل البرلمان ومحافظ الجيزة خلال احتفالية مجلس الأعمال اليمني في مصر

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار خلال حديثه لأحد الشباب اليمني بمؤتمر الشباب في دورته الأخيرة بأن كل ما يتوافر بمصر من إمكانيات متاح لتطوير وتأهيل الشباب اليمني وأن مصر لن تدخر جهدا في سبيل رفعة شأن اليمن وحفظ أمنه وأمانة ووحدة أرضه.

كما أشاد السفير محمد على مارم سفير اليمن في القاهرة، بكلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ومؤازرته ونصائحه للشعب اليمني، للنهوض بالاقتصاد والاستثمار اليمني، مؤكدا أن مصر فتحت ذراعيها على مصراعيها للمستثمرين اليمنيين.

وقال إن الجالية اليمنية تثمن مساندة الرئيس السيسي للشرعية اليمنية وترحيبه بأبناء اليمن في مصر.

وأعرب أبو العينين، عن سعادته لمشاركته في الحفل التكريمي والفني الكبير الذي ينظمه مجلس الأعمال اليمني في مصر، بمناسبة مرور عام على تأسيسه والمتزامن مع احتفالات اليمن بالعيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية.

وقال أبو العينين، إن أمن اليمن والخليج من أمن مصر ومصر مفتوحة لليمن وأسواق الاستثمار المصرية مفتوحة لكل المستثمرين حول العالم .

وأوضح أن الاستثمار اليمنى فى مصر استثمار واعد ورابح ويحافظ على رؤوس الأموال حتى تستقر الأوضاع وتنتهى الحرب فى اليمن ويكون هناك زيادة فى التبادل التجارى والمشاركة الاستثمارية بين البلدين والمستثمرين اليمنيين والمصريين.

ولفت إلى أن البرلمان المصري عمل على تعديل القوانين الاقتصادية لإزالة كافة التعقيدات والعقبات ووضع الحلول لكافة مشكلات الاستثمار الماضية لتحقيق التنمية المشتركة ، كما يقوم البرلمان بدور تشريعى ورقابي بالتعاون مع الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات ومواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين المصريين والعرب مع تقديم التسهيلات والمحفزات الجاذبة للاستثمار .

واستهلم ابو العينين كلمة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عندما قال الآلام العظيمة تبني الأمم العظيمة، كما أكد أبو العينين إن ثورة 30 يونيو أحيت الأمل وكسرت أطماع من يريدون تفكيك الدول، وأن الرئيس السيسي حارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وقال أبو العينين: نتمنى للشعب اليمني عودة سريعة الى الحياة السلمية والسالمة، وبالتأكيد سيجتاز اليمن هذه الفترة الصعبة من تاريخه المعاصر وسيكون حليفا للنصر على كل الأصعدة وفي جميع الجبهات وقد بدت علامات ذلك النهوض في كل المجالات

وثمن أبو العينين الخطوات الطيبة التي قطعها المجلس خلال الفترة الماضية ونجاحه في تكوين مظلة رسمية لرجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين بمصرونؤكد على أن المستثمرين اليمنيين في مصر يحظون بالتقدير والرعاية الخاصة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وشدد على أن يد التعاون ممدودة لكل المستثمرين، وخاصة المستثمرين اليمنيين والعرب، للتعاون فى مختلف المجالات؛ مؤكدا ضرورة بحث مجالات التعاون المشترك ، والفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة فى مصر وتقديم كافة التسهيلات لمجلس الأعمال اليمني في مصر.

كما أكد على تشجيع قيام المستثمرين اليمنيين بإطلاق مشروعات جديدة في المجالات المتنوعة بالمدن الجديدة، وترتيب لقاءات مع مسئولى الوزارات المختلفة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمشاركة المستثمرين اليمنيين.

ولفت إلى النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رسم معالم الجمهورية الجديدة وفتح الأبواب أمام المستثمرين من خارج مصر في مختلف المجالات بهدف فتح آفاق جديدة ، للمستثمرين و رجال الأعمال العرب للاستثمار فى مصر وإقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات وتقديم كافة التسهيلات لهم بالتعاون مع الجهات المختصة.

وفي ختام الاحتفالية، كرم مجلس الأعمال اليمني في مصر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال احتفالات مجلس الأعمال اليمني في مصر، بمناسبة مرور عام على تأسيسه والمتزامن مع احتفالات اليمن بالعيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية.