انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم إصابتها.. هنا الزاهد تواصل تصوير فيلمها الجديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699882/رغم-إصابتها-هنا-الزاهد-تواصل-تصوير-فيلمها-الجديد

تصدر اسم الفنانة هنا زاهد التريند منذ قليل بعد إصابتها أثناء تصوير أحدث أعمالها مع الفنان تامر حسني وهو فيلم “بحبك”.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة هنا الزاهد وتطورات حالتها

إصابة هنا الزاهد

تستكمل الفنانة هنا الزاهد تصوير باقي مشاهدها من فيلم بحبك الذي تنافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى على الرغ من إصابتها في ركبتها أثناء تصوير أحد مشاهدها بالعمل.

وكانت قد كشفت الفنانة هنا الزاهد تعرضها للإصابة عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت: “إصابات التصوير المستمرة في الركبة”.

يشار أن إصابتها في فيلم بحبك لم تكن الأولى فهي تشارك جمهورها ومتابعيها دائمًا بالحوادث التي تتعرض لها كما أوضحت في أكثر من لقاء لها أنها مؤمنة بالحسد.

هنا الزاهد فيلم بحبك

وكانت في بداية زواجها من الفنان أحمد فهمي كتبت عبر صفحتها: “اللهم أبطل أثر عين أصابت رزقًا فأمسكته، وأصابت جسدًا فأمرضته، و أصابت قلبًا فأحزنت”، ثم دخلت الفنانة المستشفى، بعد زواجها من أحمد فهمي بأيام معدودة، بسبب إلتهاب المرارة، لكن تقرر تأجيل العملية ما يقرب من شهرين.

وأضافت في صورة أخرى: “عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى.. بس احنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا”.

واستكملت قائلة: “بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش اى حد من الزملاء عن الجائزة اللى ولكن عننا”.

اقرأ أيضًا

تامر حسني معلقا على فيديو طلاب الثانوية العامة بالأسكندرية: "فرحت بكلامكوا و باللي شوفته"

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر صفحتها: “أي حد شافني أو تعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه”.

ويشارك الفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم «بحبك»، كلا من تامر حسني، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، عالية راشد، شهد الشاطر.