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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - 699880
/699880/بنك-سايب-saib-يوفر-بطاقات-الائتمان-بخصومات-عديدة-تعرف-عليها
09:50 م - الثلاثاء 24 مايو 2022
يطرح بنك سايب saib بطاقات الائتمان بخصومات عديدة لحاملها من عملاء بنك سايب saib على المشتريات من مختلف المتاجر، بجانب العديد من المميزات الآخري، ويقدم دوت الخليج تفاصيل بطاقات الائتمان بخصومات عديدة من بنك سايب.
بطاقات بنك سايب saib
هناك العديد من المميزات على بطاقات بنك سايب saib تتميز في الآتي:
- فترة سماح تصل إلى 58 يومًا دون فائدة على السحب النقدي والمشتريات.
- الحد الأدنى للسداد 5% شهریًا.
- فائدة شهرية 2.75%على السحب النقدي والمشتريات.
- استخدام البطاقات داخل وخارج مصر.
- استخدام البطاقات في الدفع والشراء عبر الإنترنت.
- تنفيذ المعاملات لدى الجهات الحكومية المتاح لديها نقاط البيع POS شبكة ميزة أو سداد قيمة الخدمات المقدمة عبر مواقع الحكومة الإلكترونية.
- إصدار عدد لا محدود من البطاقات الإضافية مجانًا.
- يحصل حامل البطاقة على نقاط مكافآت مقابل كل جنيه.
- إمكانية التقديم أونلاين وطلب الحصول على بطاقات ائتمان بنك saib.
بنك سايب saib يوفر بطاقات الائتمان بخصومات عديدة.. تعرف عليها
يطرح بنك سايب saib بطاقات الائتمان بخصومات عديدة لحاملها من عملاء بنك سايب saib على المشتريات من مختلف المتاجر، بجانب العديد من المميزات الآخري، ويقدم دوت الخليج تفاصيل بطاقات الائتمان بخصومات عديدة من بنك سايب.
بطاقات بنك سايب saib
هناك العديد من المميزات على بطاقات بنك سايب saib تتميز في الآتي:
- فترة سماح تصل إلى 58 يومًا دون فائدة على السحب النقدي والمشتريات.
- الحد الأدنى للسداد 5% شهریًا.
- فائدة شهرية 2.75%على السحب النقدي والمشتريات.
- استخدام البطاقات داخل وخارج مصر.
- استخدام البطاقات في الدفع والشراء عبر الإنترنت.
- تنفيذ المعاملات لدى الجهات الحكومية المتاح لديها نقاط البيع POS شبكة ميزة أو سداد قيمة الخدمات المقدمة عبر مواقع الحكومة الإلكترونية.
- إصدار عدد لا محدود من البطاقات الإضافية مجانًا.
- يحصل حامل البطاقة على نقاط مكافآت مقابل كل جنيه.
- إمكانية التقديم أونلاين وطلب الحصول على بطاقات ائتمان بنك saib.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك سايب saib يوفر بطاقات الائتمان بخصومات عديدة.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.