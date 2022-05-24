فترة سماح تصل إلى 58 يومًا دون فائدة على السحب النقدي والمشتريات.

إصدار عدد لا محدود من البطاقات الإضافية مجانًا.

يحصل حامل البطاقة على نقاط مكافآت مقابل كل جنيه.

إمكانية التقديم أونلاين وطلب الحصول على بطاقات ائتمان بنك saib .

بنك سايب saib يوفر بطاقات الائتمان بخصومات عديدة.. تعرف عليها

يطرح بنك سايب saib بطاقات الائتمان بخصومات عديدة لحاملها من عملاء بنك سايب saib على المشتريات من مختلف المتاجر، بجانب العديد من المميزات الآخري، ويقدم دوت الخليج تفاصيل بطاقات الائتمان بخصومات عديدة من بنك سايب.

بطاقات بنك سايب saib

هناك العديد من المميزات على بطاقات بنك سايب saib تتميز في الآتي: