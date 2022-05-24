انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة الثانية.. سلمى أبو ضيف تتألق في مهرجان كان السينمائي| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699878/للمرة-الثانية-سلمى-أبو-ضيف-تتألق-في-مهرجان-كان-السينمائي-صور

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف الجمهور مجموعة صور لها من مهرجان كان السينمائي، أثناء المشاركة لها على ريد كاربت الدورة الـ 75 من المهرجان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة سلمى أبو ضيف في مهرجان كان

وظهرت سلمى أبو ضيف خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بإطلالة بيضاء أنيقة تشبه العبايات النوبي،مطرزة من الصدر بلائل فضية، وتركت شعرها مناسبا خلف ظهرها ليتناسب مع إطلالتها.

مهرجان كان السينمائي

هذا وانطلقت فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري من يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.

سلمى أبو ضيف في رمضان 2020

جدير بالذكر أنه ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف خلال مسلسل “راجعين يا هوى” الذي عرض في رمضان 2022، وعاشت قصة حب رائعة بينها وبين نور خالد النبوي انتهت بطلب الأخير الزواج منها، ويشارك في بطولة مسلسل “راجعين يا هوى” كلا من خالد النبوى، هنا شيحة، أنوشكا، نور اللبنانية ووفاء عامر، أحمد بدير، مصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، والإخراج لـ محمد سلامة.

كما ظهرت سلمى أبو ضيف ضيفة شرف في مسلسل "الاختيار 3" حيث قدمت دور سيدة متطرفة يدفعها زوجها للمشاركة في عمليات إرهابية، بجانب أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.