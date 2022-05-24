انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص| اول تعليق من غادة ابراهيم بعد انتهاء التحقيق معها: "عملت اللي عليا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699874/خاص-اول-تعليق-من-غادة-ابراهيم-بعد-انتهاء-التحقيق-معها-عملت-اللي-عليا

انتهت الفنانة غادة إبراهيم من التحقيق معها في واقعة الإساءة لنجوم كبار في جنازة الفنان سمير صبري والذي كان من بينهم الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين كما زعم البعض، لكن نفته الأخيرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من الفنانة غادة إبراهيم بعد التحقيق معها

وقالت غادة إبراهيم في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “انتهيت من التحقيق دلوقتي ومنتظره نتيجته من النقابة وهما لحد دلوقتي مبلغونيش بالمعاد”، مؤكدة: “أنا كدة عملت اللي عليا”.

وأوضحت غادة إبراهيم حقيقة تطاولها على إلهام شاهين، فقالت لـ دوت الخليج: “مجبتش سيرة إلهام شاهين خالص المشكلة كانت مع بوسي شلبي وإلهام اللي حطت راسها براسي وأقحمت نفسها في المشكلة”

وتابعت: “الهام شاهين سخنوها، ما يسرا اهي ديما بيقولوا دي قالت عليكي، بس هي دماغها أذكى من ان هي ترد أو تركز”.

أزمة غادة ابراهيم وإلهام شاهين

يشار أن أزمة غادة إبراهيم جاءت عقب انتهاء صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري أمس السبت، وذلك بالساحة الأمامية لمسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، وقالت في تصريحات صحفية لها هناك فنانتين منعتاها من الصعود للأتوبيس المخصص لنقل الفنانين لمكان دفن جثمان الفنان الراحل سمير صبري، في محافظة الإسكندرية.

وظهرت في أكثر من فيديو تقول بانفعال شديد: “قالو لي الأتوبيس مُخصص لناس معينة، واكتمل خلاص، وقفلوا في وشي الباب، ليه بجد يعملوا كده ليه؟، ربنا بياخد الناس الطيبة الخلوقة ويسيبوا الأشرار على الأرض، حتى كمان في الدفن فيه منع، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضافت: “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتقصد بـ إلهام شلبي الإعلامية بوسي شلبي، وإلهام بنت عفاف وهي الفنانة إلهام شاهين.

رد إلهام شاهين على غادة إبراهيم

من جانبه قالت إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “لو رديت عليها يبقى بديها أهمية كبيرة جدا اللي هي نفسها فيها، أنا لا شوفتها ولا شوفت الاوتوبيس وحصل اللي حصل، طب أما أرد عليها وأتكلم هي عايزة الشهرة وأنا مش عارفة عملت كدة ليه أنا لا لية علاقة بيها ولا شوفتها هي عايزة التريند ولفت النظر حتى لو هي غلطانة”.

وتابعت: “التجاهل التام هو ده الصح، كل الناس عرفت انها كدابة كل الناس قالت اني مركب باصات وركب مع ليلى علوي، فلو كنت موجودة كان زماني مليانة كاميرات واتصورت كذا صورة، وكدة فعلا اي حمار عايز يتشهر يعمل كدة وهنبقى بنديله الشهرة اللي هو عايزها”.