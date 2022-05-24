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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699890/طارق--شكري-يكشف-فلسفة--واليات-ضوابط-العلاقة-بين-المواطنين--وشركات-التطوير-العقاري

كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء رغم الموافقة عليها نوفمبر 2021 2021 نظراً لاهمية النقاشات حول أمرين أهمهم قانون إتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة وهو الهيكلة النظاميه للمطورين بما يجعل هناك ألية لتقييم المطور وتقيمه في الاداء ومحاسبته في حالة حدوث تجاوزات من جانبه فضلاً عن الحلقة الاهم في الامر وهو العميل أو مشتري الوحدة ".

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تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": وبالتالي عملية تحقيق التوازن كضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي نوقشت بشأن المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع كشرط، لاقامة الاعلان للمواطنين والضوابط الاخر ى، ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الاليتين ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت.

وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر2021 على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء. وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.

وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب يكشف أهم ملامح ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري قبل صدورها بقرار من الوزراء

كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أهم ملامح الضوابط المنتظر صدورها بقرار من مجلس الوزراء التي تضبط إيقاع العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري تتضمن في أصلها عملية التسليم ودقة موعده ومن ثم فإن الوحدات تامة البناء لاتشملها الضوابط لانها موجودة بالفعل على الارض والحديث في الضوابط عن تلك الوحدات التي لازالت في طور الخريطة أو التصميم، ومن ثم فإن الضوابط تتعلق بإيجاد تلك الضمانة التي تطمئن المشتري بأنه مقدم " الدفع " سيكون في مكانه وسوف يتسلم وحدته في الموعد المتفق عليه سواء جاهزة أو مهلة ممنطقة وفقاً للمستجدات الخارجة عن الارادة شريطة أن لا تزيد عن عام كحد اقصى .

مبينا خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":أن هذه الالية تحدث ضبطاً لايقاع السوق عبر إجراء عملية فلترة لقدرات المطورين، حيث بموجب هذه الضوابط يلتزم المطور بقدراته على الارض قائلاً : على سبيل المثال لوق درته يشتغل على 20 فدان يعمل كده لكن مايشتغلش على 100 فدان ويكون غير قادر على الوفاء بمواعيد التسليم وهناك مطورين من أصحاب النوايا الحسنة وتحدث ظروف تجعلهم في وضع سيء وبالتلي فإن الالتزام بنسبة بناء قبل الشروع في البيع بنسبة 30% على الاقلل تضمن حدوث الفائدة المرجوة .

وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر2021 على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء، وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.