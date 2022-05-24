انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس شركة تنمية الريف المصري: المشروع يوفر 500 ألف فرصة عمل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699885/رئيس-شركة-تنمية-الريف-المصري-المشروع-يوفر-500-ألف-فرصة-عمل

قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إن الرئيس السيسي وجة بمزيد من التسيهلات للمستثمرين الجادين في أرض مشروع الريف المصري، والتركيز على الزراعات التعاقدية مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 7.5 مليار جنيه لتوصيل الكهرباء إلى أرض الريف المصري غرب المنيا.

دوت الخليج

وأضاف رئيس تنمية الريف المصري ،في مداخله على فضائية صدى البلد ببرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه اللإعلامي أحمد موسر، أن هناك استثمارات كثيرة لمنطقة الفرافرة من وحدة طبية ومحلات تجارية وصيدلية ومناطق إدارية، وهناك مستثمرين على أرض الواقع نفذوا مشروعات كثيرة يجب أن يسلط الإعلام الضوء عليها.

وأكد عبدالوهاب أن المشروع سيوفر 500 ألف فرصة عمل، لأن كل فدان يحتاج إلى فرد لزراعته، وأن المشروع يتم على أكثر من مرحلة، والمرحلة الأولى عبارة عن زراعة 140 ألف فدان وينتهي في عام ونصف العام من الآن .

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع الشركات الوطنية حتى يتم العمل على بناء بنية تحتية للكهرباء لتكلفة مناسبة لمستثمرين التصنيع الزراعي، مضيفا أن عملية الري ستتم من خلال خزانات الريف المصري

محاصيل المشروع المستهدف زراعتها

وأضاف أنه سيتم زراعة بعض المحاصيل التي يحتاجها السوق المصري مثل(الزيتون وشجر النخيل والرمان والذرة واللوبيا، مشيرا إلى أنه لم بالفعل زراعة البطاطس وأنتج الفدان 18 طن، وتم لبع جزء لمصانع الشيبسي، والجزء الأخر تم نصديرة لألمانيا بسعر 220 دولار للطن الواحد.

وذكر رئيس شركة تنمية الريف المصري، أن مصر تمتلك أفضل تقاوي قمح في العالم، ويصل محصول الفدان ل22أردب، والأردب يحنوي على 152 كيلو قمح بمشروع مستقبل مصر ،مؤكدا على أنه سيتم تزويد مساحات زراعة القمح .